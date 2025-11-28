Citrona miziņa satur aromātiskas eļļas, kas bagātīgi papildina dažādu garšvielu maisījumus un iederas gan gaļas, gan zivju ēdienos.
Sastāvdaļas
- 8 vistu stilbiņi
- 4 vidēja lieluma kartupeļi
- 6 ķiploka daiviņas
- 50 ml olīveļļas
- 1,5 citroni
- 2 ēdamkarotes rīvētas citrona miziņas
- 2 ēdamkarotes kapātu pētersīļu
- 1 tējkarote kaltēta oregano
- 1 tējkarote kaltēta timiāna
- malti melnie pipari, sāls
Pagatavošana
Kartupeļus nomazgā un nemizotus sagriež daiviņās. No viena citrona norīvē miziņu un izspiež sulu, bet pusi neliela citrona sagriež plānās šķēlītēs. Ķiploka daiviņas smalki sakapā.
Lielā bļodā sajauc eļļu, citrona miziņu, citrona sulu, ķiplokus un garšvielas. Pievieno vistu stilbiņus un kartupeļus, ar rokām kārtīgi sajauc. Kārto uz cepešplāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Šur tur iesprauž citrona šķēlītes. Liek cepeškrāsnī un cep 220 grādos 30 minūtes.
Izņem, apgriež stilbiņus uz otru pusi un turpina cept vēl aptuveni 20 minūtes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem