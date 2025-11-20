Selerijas saknē ir C un K vitamīns, B grupas vitamīni (B1, B2, B6, folāti), arī minerālvielas: kālijs, magnijs un kalcijs. Selerija ir bagāta ar šķiedrvielām un antioksidantiem, kas veicina gremošanu un atbalsta sirds-asinsvadu veselību.
Sastāvdaļas
- 250 g maltās gaļas
- 200 g selerijas saknes
- 160 g kartupeļu
- 80 g burkānu
- 100 g sīpolu
- 2 ēdamkarotes augu eļļas
- 1 litrs ūdens
- sāls, melnie pipari
- šķipsna malta ingvera
- šķipsna muskatrieksta
- pētersīļi, dilles
Pagatavošana
Notīra sīpolu un sagriež kubiņos. Uz vidējas uguns katlā uzkarsē eļļu un apcep sīpolu, līdz tas kļūst mīksts, 3–4 minūtes. Pielej karstu ūdeni un uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai. Nomizo kartupeļus, burkānus un selerijas sakni. Dārzeņus sagriež vidējos kubiņos, ber katlā un uzvāra. Pēc tam vāra uz nelielas uguns kādas 10 minūtes. Maltajai gaļai pievieno muskatriekstu, malto ingveru, sāli un piparus pēc garšas. Labi sajauc malto gaļu ar garš vielām un ar nelielu spēku atsit masu traukā, lai tā kļūst viendabīgāka. Izveido mazas gaļas bumbiņas un liek katlā. Pieber sāli un piparus pēc garšas. Vāra aptuveni 10 minūtes uz nelielas uguns, līdz visas sastāvdaļas gatavas.
Pievieno sasmalcinātus pētersīļus un dilles, samaisa, un zupa ir gatava.
