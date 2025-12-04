Krēmam pievienotais laims sniegs izcilu svaiguma garšu.
Sastāvdaļas
Biskvītam:
- 4,5 ēdamkarotes kviešu miltu
- 1,5 ēdamkarotes maltas piparkūku garšvielas
- 5 ēdamkarotes brūnā cukura
- 1 ēdamkarote kakao
- 5 olas
- šķipsniņa sāls
Krēmam:
- 250 ml saldā krējuma
- 500g svaigā siera Mascarpone
- 100 g pūdercukura
- 1 laims
Pagatavošana
Olas puto ar mikseri, pakāpeniski pievienojot cukuru, līdz izveidojusies stingra, krēmīga masa. Pievieno izsijātus miltus, kas sajaukti ar kakao, sāli un piparkūku garšvielām. Miltus iecilā, bet neputo. Iegūto masu lej kūkas formā un cep iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 40–50 minūtes. Atdzesē un pārgriež horizontāli uz pusēm.
Sagatavo krēmu: saldo krējumu saputo ar pūdercukuru. Pievieno svaigo sieru, laima sulu un miziņu un saputo biezā krēmā.
To klāj starp abām biskvīta kārtām, kā arī uz kūkas virsas. Vismaz uz stundu ievieto ledusskapī, lai garšas savelkas. Dekorē pēc patikas.
