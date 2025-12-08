Ātri pagatavojams ēdiens, vien jāuzmanās lasi nepārcept.
Sastāvdaļas
- lasis (ap 2 kg)
- puse burciņas pesto (70-80 g)
- puscitrona sula•
- olīveļļa•
- citronpipari
- sāls
Pagatavošana
Atdzesētu lasi ierīvē ar sāli, pārkaisa ar citronpipariem, pārslaka citrona sulu, pārziež ar pesto. Liek uz cepešpannā ieklātas folijas vai cepampapīra, apslaka ar olīveļļu. Šajā gadījumā noder arī izsmidzināmā eļļa. Cep 20-30 minūtes 200 grādos.
Zivs turpina gatavoties arī minūti vai pat divas pēc noņemšanas no pannas vai izņemšanas no cepeškrāsns. Tāpēc ieteicams lasi noņemt no pannas brīdī, kad tas teju būs gatavs.
Laša gatavību vizuāli var noteikt, ar dakšiņu atdalot nelielu gabaliņu no mīkstuma, – gatavai zivij mīkstums būs viegli stingrs, taču sulīgs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem