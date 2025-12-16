Man patīk delfīnijas. Kādas šķirnes iesakāt kā skaistākās, vai tās var izaudzēt no sēkliņām? Jau Lāsma Liepājā.

Audzēšana no sēklām ir garš process, kamēr tiek līdz pirmajiem ziediem, tādēļ labāk pirkt stādiņus, stāsta puķkopis Mārtiņš Maltenieks.

Pavairošana ar sēklām

Delfīniju sēklas visai ātri zaudē dīgtspēju, tāpēc tās jāuzglabā ledusskapī (hermētiski iesaiņotas) vismaz trīs līdz četras nedēļas. Lai augi agrāk uzziedētu (augusta beigās, septembrī), izsēj kastītēs jau februārī–martā. Sēklas dīgst tumsā, tāpēc tās piesedz ar 3–5 mm biezu substrāta slānīti. Delfīnijas var diedzēt arī zemā temperatūrā, dīgšanai tās intervāls ir +5…+20 °C. Sēklas +12…+15 °C sadīgst 8–10 dienās. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē