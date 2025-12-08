Man ir Latvijas zilās govis un vecs ābeļdārzs. Visu rudeni esmu tām devusi ābolus, dienā kādus četrus spaiņus. Līdz šim nekādu problēmu ar govju veselību nav bijis, tomēr gribu noskaidrot, cik daudz ābolu drīkst dot. Varbūt vajadzētu arī mizot, izņemt sēklotni? Jautā Velta Tukuma novadā.

Rudenī ar āboliem var aizstāt kādu daļu kukurūzas skābbarības vai vienkārši papildināt govju ēdienkarti ar sulīgu, garšīgu, viegli sagremojamu barību. Ābolos ir 82 % ūdens un tikai 18 % barības sausnas, kas satur 7,2 % šķiedrvielu, 2,8 % proteīna un 2,2 % tauku. 

Šādai barībai lielākoties ir enerģētiska vērtība (augļos 10 – 15 % cukuru), diemžēl trūkst proteīna. To govīm var nodrošināt ar agri pļautu tauriņziežu sienu vai skābbarību, lopbarības zirņiem, pupām vai rapšu raušiem. Arī lopbarības raugs un sojas rauši ir bagāti ar proteīnu, bet maksā dārgāk nekā rapšu pārstrādes produkti.  

 

