Šajā receptē šiļķīti labi papildinās ne tikai sīpola, bet arī purava šķēlītes.
Sastāvdaļas
- 6-8 nomērcētas siļķu filejas
- 150 ml ūdens
- 150 g cukura
- 2 citroni
- sīpols
- purava kāts
- 1 tējkarote smaržīgo piparu
- 1 tējkarote balto piparu
- 2 lauru lapas
- svaigi kapātas dilles
Pagatavošana
No citronu sulas, 150 ml ūdens, cukura un garšvielām uzvāra marinādi un atdzesē. Siļķu filejas rūpīgi notecina un sagriež gabalos. Sīpolu nomizo un sakapā, puravu notīra un sagriež plānās ripiņās. Sīpolu, puravu, siļķes un dilles liek traukā (burkā) kārtām.
Atdzesēto novārījumu nokāš un pārlej siļķēm. Atstāj ievilkties uz nakti.
