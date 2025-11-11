Šī recepte ir no konditores Ilzes Kupčas recepšu krājuma
Biskvītam:
- 300 g kviešu miltu
- 300 g cukura
- 150 g sviesta
- 240 ml kefīra vai paniņu
- 2 olas
- 1 tējkarote ābolu etiķa
- 15 g nesaldināta kakao
- 1 glāze biešu sulas
- 2 tējkarotes vaniļas cukura
- 1 paciņa cepamā pulvera
- 10 g malta dzērveņu un biešu pulvera
Krēmam:
- 3 paciņas svaigā siera Rasa
- 200 g pūdercukura150 ml saldā krējuma
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- aveņu ievārījums
Pagatavošana
Olas saputo ar cukuru un sviestu, pievieno dzērveņu/biešu pulveri, cepamo pulveri, etiķi, kefīru un biešu sulu. Visu saputo. Pieber miltus un vēlreiz saputo. Masu liek kūku veidnē (Ø 28 cm) un cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 30 minūtes. Kad, iedurot koka irbulīti, masa nepielīp, biskvīts ir gatavs. Izņem no krāsns un atdzesē.
Gatavo krēmu: svaigo sieru saputo ar pūdercukuru, saldo krējumu un vaniļu.
Biskvītu sagriež trīs ripās. Uz divām liek ievārījumu un krēmu, uz augšējās ripas – tikai krēmu. Dekorē ar svaigām ogām.
Maliņas nesmērē ar krēmu, lai redz kārtas, kas ir Latvijas karoga krāsās.
Kūku liek ledusskapī uz nakti, lai garšas savelkas.
