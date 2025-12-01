Man ir divas dracēnas, kas sākušās dzeltēt. Nevaru saprast, kas tām vainas. Logi atrodas ziemeļu pusē, varbūt par maz saules? Pēc laistīšanas paliktnī uz ūdens parādās tāds kā pelējums, taču pārlaistījusi augus noteikti neesmu. Ko darīt? Jautā Aina P. 

Ja kāda no apakšējām lapām kļūst dzeltena, tas ir dabisks process, jo auga galotnē veidojas jaunas. Cita lieta, ja auga apakšdaļā pēkšņi nodzeltē trešā daļa (vai pat vairāk) lapu no kopējā daudzuma.

Tik masveidīgai dzeltēšanai var būt vairāki iemesli:  

  • augs pārvietots uz tumšāku vietu, nekā audzis līdz šim;
  • pārāk daudz un bieži laistīts;  
  • ilgstoši turēts telpās ar sasmakušu gaisu;

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē