Gribēju iegādāties zivju eļļu, bet apmulsu. Piedāvājums ir ļoti plašs – ir eļļas šķidrā veidā, kapsulās, košļājamos želeju spilventiņos, ar dažādām garšām. Ar ko tās atšķiras? Jautā Lelde Z.

Par to, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties zivju eļļu, un kāpēc vērts to lietot, vaicājām aptieku tīkla Apotheka sertificētai farmaceitei Ivandai Krastiņai.

Nepieciešama katrai šūnai

Galvenās sastāvdaļas, ko satur zivju eļļa un kas nepieciešamas mūsu organismam, ir omega-3 polinepiesātinātās taukskābes. Organisms pats tās neražo, tāpēc omega-3 varam uzņemt tikai ar uzturu. “Šīs taukskābes vitāli nepieciešamas katrai šūnai, jo ietilpst šūnu membrānu sastāvā, kas savukārt nodrošina šūnai elastību, vielapmaiņu, impulsu pārvadi, dažādu molekulu veidošanos. Var teikt, ka omega-3 taukskābes ir pilnīgi visos audos, katrā šūnā un lielākā vai mazākā koncentrācijā tās nepieciešamas visam mūsu organismam,” stāsta farmaceite.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē