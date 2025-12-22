52. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (22., 23., 24.12.) jāuzmana kartupeļu un sakņaugu glabātuves. Kailsala gadījumā piesedz stādījumus ar aizsargājošu mulču.
- Ziedu dienās (25., 26.12.) labi izdosies un garšos gan ēdieni, gan dzērieni.
- Lapu dienā (28.12.) aplaista telpaugus un mitrina to lapas.
Pārdomas
Ļaujoties atmiņām un pārdomām par veiksmēm un neveiksmēm, nāk prātā reiz dzirdēts ironisks salīdzinājums, ka kaktuss esot dzīvē vīlies gurķis. Stingri vērtējot salīdzinājumu no botānikas viedokļa, pilnīgi neiespējama lieta, jo gurķis taču ir auglis, bet kaktusu gaļīgie un ērkšķiem klātie stumbri – vasas pārveides, kas radušās, piemērojoties augšanai ekstrēmos apstākļos. Ne augkopības meistarstiķi, ne gēnu inženierija no gurķa kaktusu neiztaisīs. Vienīgi pasaku animācijas filmai ideja varētu noderēt.
Ar apzīmējumu zaļš gurķis mēdzam raksturot jaunu censoni, to attiecinām arī uz sevi, ja dalāmies pieredzē par veiksmēm un neveiksmēm, uzsākot darbu kādā jomā. Zaļā gurķa rīcību var gan pelt, gan attaisnot, ja pieredzes trūkums licis rīkoties vai nu pārmēru drosmīgi, vai muļķīgi. Vērtējums atkarīgs no rezultāta.
Ar gadiem katram gurķītim miziņa top biezāka, uzberžas korķa plankumi un sarodas arī adatas. Tā galu galā no zaļā, zinātkārā, enerģiskā gurķa veidojas pieredzējis un piesardzīgs kaktuss.
Decembris
