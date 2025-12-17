Šī recepte ir no restorāna "Vairāk saules" šefpavāra Tomasa Godiņa krājuma. Sulīgs un smaržīgs vistas cepetis, kastaņu pildījums piešķirs īpašu svētku garšu.
Sastāvdaļas 5 porcijām
- 1 vista (2–2,5 kg)
- 150–200 g ēdamo kastaņu vakuumā
- 100 g dateļu
- 2 āboli
- 1 apelsīns
- 1–2 šalotes sīpoli
- 1/3 čili pāksts
- 2 ēdamkarotes Dižonas sinepju
- 2–3 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, pipari
Glazūrai:
- graudu sinepes
- medus
Pagatavošana
Vistu no ārpuses un iekšpuses ierīvē ar olīveļļu, sāli un pipariem. Pildījumam bļodā sadrupina kastaņus, ābolus sagriež četrās daļās, izņem serdi, tad sagriež palielos kubiņos, datelēm izņem kauliņu, sagriež četrās daļās, sīpolus un čili sagriež ripiņās. Visu sajauc un pievieno sarīvētu apelsīna miziņu, apelsīna gabaliņus, no apelsīna izspiestu sulu, pieber sāli un piparus, pielej nedaudz olīveļļas. Maisījumu pilda vistā. Kad tas izdarīts, vistas vēderu sasprauž ar koka irbulīšiem, lai pildījums turētos iekšā.
Pildīto vistu liek cepamtraukā, kas ieziesta ar olīveļļu, un cep cepeškrāsnī 160 grādos 2 stundas. Ja izmanto cepeša termometru, gaļa ir gatava, kad tajā iedurtais termometrs rāda 75 grādus.
Gatavo vistas cepeti izņem no krāsns, no ārpuses ieziež ar graudu sinepju un medus maisījumu (1:1) un cep cepeškrāsnī 180 oC vēl 10 minūtes. Tā cepetis iegūs brūnu un kraukšķīgu ādiņu.
Ieskaties!
Katram gaļas veidam ir sava gatavības temperatūra:
- vistai 75 oC
- cūkgaļai 85 oC
- liellopam 55–60 oC
- tītaram 75–80 oC
- jēram 60–65 oC
- Gaļa turpina cepties arī pēc izņemšanas no cepeškrāsns, tāpēc to var ņemt ārā no cepeškrāsns, kad līdz noteiktajai gatavības temperatūrai atlikuši 3–5 grādi. Pēc izņemšanas ļauj gaļai nostāvēties 5–15 minūtes. Tad sulas vienmērīgi izplatās un temperatūra izlīdzinās.
