Šāgada neparasti siltā un mitrā vasara, kam sekoja līdzīgi laikapstākļi rudenī, radīja ideālu vidi leptospirozes izplatībai. Leptospiroze ir leptospiru izraisīta akūta infekcijas slimība jeb zoonoze, ar to var saslimt gan dzīvnieki, gan cilvēki. Slimību galvenokārt pārnēsā grauzēji, un smagos gadījumos tā var izraisīt dzīvībai bīstamas komplikācijas. Konsultēja Jelgavas Centra veterinārās klīnikas veterinārārste Ketija Agarska.  

Leptospiras ārējā vidē spēj izdzīvot vairākas nedēļas un pat mēnešus, īpaši, ja ir mitrs un silts, taču tās ātri aiziet bojā karstumā un sausumā. 

Inficētie dzīvnieki, īpaši grauzēji, ar urīnu izdala šīs baktērijas, tāpēc slimība dabā plaši cirkulē – uzņēmīgi ir visi siltasiņu dzīvnieki, bet visbiežāk un smagāk parasti slimo suņi. Imūnsistēmas īpatnību dēļ kaķi slimo reti vai vieglā formā, taču var kļūt par slimības pārnēsātajiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē