Trifeles var uzglabāt kādu nedēļu, bet tik ilgi jau nestāvēs, jo apēdīsies! Vai arī tā būs lieliska dāvana šokolādes gardēdim!
Sastāvdaļas
- 300 g tumšās šokolādes
- 100 ml saldā krējuma
- 50 g sviesta
- 2 ēdamkarotes ruma
- kakao, cukura pērlītes, saldie kraukšķi rotāšanai
Pagatavošana
Uzvāra saldo krējumu. Pievieno sviestu, salauzītu vai sarīvētu šokolādi un rumu. Vislabāk to darīt ūdens peldē, masu nepārtraukti maisot. Gatavo masu atdzesē ledusskapī vai saldētavā.
Ņem nelielas masas piciņas. Viducī var iespiest apgrauzdētu mandeli, riekstu vai rumā izmērcētu žāvētu ķirsi.
Veido apaļas bumbiņas, apviļā kakao vai cukura pērlītēs, vai krāsainajos cukura dekoros, vai sasmalcinātās pistācijās. Liek uz paplātes, pārklāj ar pārtikas plēvi un ieliek ledusskapī, lai sastingst.
Šokolāde nelips pie rokām, ja gatavošanas procesā tiks izmantoti vienreizlietojamie cimdiņi.
