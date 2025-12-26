Cepšanas laiks atkarīgs no filejas biezuma. Ja zivs gabali ir biezāki, cepšanas laiks jāpalielina. Gatavā fileja izskatās brūni zeltaina, un mīkla ir kraukšķīga.
Sastāvdaļas
- 8 karpas filejas no nelielas zivs (katra apmēram 90 g, bez ādas)
- 2 olas
- Sāls
- 150 ml alus
- 140 g miltu
- 1 ēdamkarote augu eļļas
- 400 g kausēta sviesta
- Svaigi malti melnie pipari
- ½ citrona sulas
Salātiem
- 200 g kartupeļu
- Sāls
- 100 g jēra salātlapu
- 100 g cigoriņu salātu
- 200 ml liellopu buljona
- 4 ēdamkarotes baltvīna etiķa
- 1 tējkarote cukura
- 1 šķipsna maltu ķimeņuS
- vaigi malti melnie pipari
- 8 ēdamkarotes augu eļļas
Pagatavošana
1. Salātiem nelielus kartupeļus ar mizu nomazgā un vāra 20–25 minūtes sālsūdenī, līdz tie mīksti. Noskalo un nosusina salātus. Jēra salātiem nogriež saknītes, cigoriņus sagriež 1 cm platās sloksnēs. Ar pinceti no karpas filejas izvelk visas asakas.
2. Gatavos kartupeļus nokāš un notīra miziņas, tad izspiež caur kartupeļu spiedi. Liellopu buljonu uzvāra, pievieno izspiestajiem kartupeļiem, pielej etiķi, pie-vieno sāli, cukuru, svaigi maltus piparus, sasmalcinātas ķimenes, eļļu un samaisa, līdz veidojas viendabīga kartupeļu mērce. Kartupeļu mērci tur ūdens peldē, lai tā neatdziest.
3. Olām atdala baltumus no dzeltenumiem. Olu baltumiem pievieno šķipsnu sāls un saputo stingrās putās. Olu dzeltenumiem pievieno šļakatu alus un viegli saputo, tad pēc brīža pievieno miltus, samaisa un pakāpeniski pielej un iemaisa atlikušo alu, beigās pievieno eļļu. Maisa, līdz iegūst vienmērīgu mīklu. Mīklai pievieno sāli, iecilā saputotus olu baltumus.
4. Divās pannās sadala kausēto sviestu un uzkarsē. Karpas filejas pārkaisa ar sāli, maltiem pipariem un pārrasina ar citrona sulu. Karpas filejas iemērc mīklā, izvelk un ļauj notecēt liekajai mīklai. Karpas filejas liek uz pannas sakarsētā sviestā, cep 2 minūtes, tad griež uz otru pusi. Fileju apgriež atpakaļ un cep, līdz tā kļūst zeltaina, tad pabeidz cept otro pusi. Gatavo karpas fileju izklāj uz papīra dvieļa, lai uzsūcas liekās taukvielas.
5. Silto kartupeļu mērci salej šķīvjos, virsū liek karpas filejas. Pievieno salātus.
