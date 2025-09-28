Šīs ir dāņu izcelsmes ēdiens. Sākotnēji šo vienkāršo un sātīgo sautējumu gatavoja uz kuģiem, tāpēc tāds nosaukums.
Sastāvdaļas 4–6 porcijām
- 750 g cūkas krūtsgabala
- 1,5 kg kartupeļu
- 3 sīpoli
- 100 g sviesta
- 3–4 lauru lapas
- 10–12 melno piparu graudu
- 1 l vistas buljona
- sauja maurloku
- marinētas bietes
- rudzu maize
- sāls, pipari
Pagatavošana
Gaļu sagriež mazos gabaliņos, sīpolus sasmalcina. Katlā ar biezu dibenu izkausē sviestu un sautē sīpolus, līdz tie kļūst caurspīdīgi. Pievieno sagriezto gaļu, lauru lapas un piparu graudus. Pielej verdošu vistas buljonu tik daudz, lai gaļa un sīpoli būtu pārklāti.
Pēc tam uzliek katlam vāku un uz lēnas uguns sutina 45 minūtes.
Kartupeļus nomizo un sagriež nelielos kubiņos. Pārklāj gaļu ar pusi no sagrieztajiem kartupeļiem. Pēc 15 minūtēm apmaisa katla saturu un pievieno atlikušos kartupeļus. Ja nepieciešams, pielej vēl mazliet vistas buljona. Uz lēnas uguns vāra vēl 15 minūtes, laiku pa laikam apmaisot, lai sautējums nepiedegtu. Kad ēdiens gatavs, gaļai jābūt iemaisītai kartupeļu biezenī, kurā ir arī mīksti, bet neizjukuši kartupeļu gabaliņi.
Pieber sāli un piparus. Pasniedz karstu kopā ar piku sviesta un bagātīgi pārkaisītu ar maurlokiem. Piedevās – marinētas bietes un rudzu maize.
Cūkgaļu var aizstāt ar liellopa gaļu.
