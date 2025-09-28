Vai pieļaujams, ka tirdzniecībā ir pārtikas produkts, uz kura iepakojuma nav norādīta ražotājvalsts? Ir tikai norāde par izplatītāju. Vai šādai norādei produkta marķējumā nav jābūt obligātai? Kas īsti ir produktu izcelsmes valsts – vieta, kur produkts audzēts vai ražots? Kāpēc reizēm norādīts, ka izcelsmes valsts nav zināma? Jautā Laima G.

Nav obligāti jānorāda

Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča paskaidro, ka patlaban normatīvajos aktos nav noteikta obligāta prasība visu pārtikas produktu marķējumā uz iepakojuma norādīt valsti, kurā attiecīgais produkts ražots, vai produkta ražošanas uzņēmumu. 

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nr. 1169/2011 gadījumos, kad produkta izcelsmes valsts vai vietas norādīšana nav obligāta, pārtikas produkta marķējumā var būt norādīts tikai par pārtikas produkta informāciju atbildīgā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

