Daudzviet vasaras puķes vēl skaistos ziedos. Tām paticis atvasaras rēnais siltums. Ja kādu no tām vēlas pārziemināt, laiks to darīt. 

Patlaban vasaras puķu dzīvē nekas nemainās – lai zied pilnā sparā, kamēr salna nokodīs. Laista pēc vajadzības, protams, retāk nekā vasarā, un mēslo kā līdz šim. Stādaudzētājas elejietes Aijas Kimas saimniecībā  to dara reizi nedēļā arī ārā augošajām fuksijām un pelargonijām – ik pēc septiņām dienām ar līdzekli Vito. Reizi divās nedēļās pabaro pelargonijas, kas visu sezonu aug istabā uz palodzes.

Pārziemināšanai paredzētās puķes gan jāsargā no salnas. Kad iestāsies stabils vēsums, puķes vēl īsu laiku telpās skaisti paziedēs. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē