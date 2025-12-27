Sīpolklopsis ir sātīgs aukstā laika ēdiens. Jo ilgāk un lēnāk gaļa kopā ar sīpoliem vārīsies, jo garšīgāka.
Sastāvdaļas
- 500 g liellopa gaļas
- 350 g sīpolu
- 1 ēdamkarote miltu
- 1 ēdamkarote skābā krējuma
- 20 g sviesta
- eļļa cepšanai
- sāls, pipari
Pagatavošana
Gaļu sagriež porcijas šķēlēs, izdauza ar gaļas āmuru pēc iespējas plānākas, lai gaļa gandrīz jūk ārā. Pārkaisa ar sāli un svaigi maltiem melnajiem pipariem un apcep. Sīpolus nomizo un sagriež ripiņās. Pannā izkausē sviestu un apcep sīpolus, līdz tie kļūst caurspīdīgi. Pievieno mazliet ūdens, liek pannā apceptos gaļas gabalus un sautē, līdz gaļa ir mīksta. Pēc nepieciešamības ik pa brīdim pielej ūdeni. Izcepto gaļu izņem un pannā gatavo mērci. Krējumu sajauc ar miltiem, pielej mazliet ūdens (1/3 glāzes) un pielej sīpoliem uz pannas. Maisot sautē, kamēr mērce sabiezē.Gaļu pasniedz, pārlejot ar mērci. Klāt var pasniegt vārītus kartupeļus vai kartupeļu biezputru un marinētus gurķus.
