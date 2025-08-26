Monsas pilsēta Beļģijā pagājšnedēļ kļuva par pasaules ūdensmotorsporta galvaspilsētu – pie starta līnijas stājās rekordliels dalībnieku skaits. 29 ātrākie Formula 4 piloti no visas pasaules cīnījās par uzvaru 2025. gada UIM F4 pasaules čempionāta pirmajos divos posmos.
Latviju šajā prestižajā čempionātā pārstāvēja četri braucēji – Nils Slakteris, Niklāvs Rimeicāns, Roberts Minings un Reinis Paegle.
Pirmais posms – varonīga bronza
23. augusta rīts iesākās ar brīvajiem treniņiem uz ūdens, pēc kuriem sekoja kvalifikācijas braucieni trīs raundos, lai noteiktu sacensību starta pozīciju. Tā kā sacensībām savu dalību bija pieteikuši 29 sportisti no visas pasaules, tomēr uz starta līnijas varēja doties tikai 18 sportisti, kvalifikācija tika īstenota divās grupās A un B.
Pēc trīs kvalifikācijas braucieniem Nils Slakteris uzrādīja otro labāko rezultātu, kas viņam nodrošināja otro starta pozīciju pasaules čempionātā.
Komanda atklāja, ka šajās sacensībās saskārās ar tehniskajām niansēm – ar motora pārkaršanu, tomēr tā kā pilota komandā ir pieredzes bagāti pasaules klases piloti un mehāniķi, tad operatīvi tika veikti nepieciešamie uzlabojumi veiksmīgam startam. Sacensībās Nils Slakteris demonstrēja apņēmību, drosmi un izturību, kas rezultējās ar bronzas medaļu pirmajā pasaules čempionāta posmā!
Otrais posms – vēsturiska uzvara
Otrā diena, kas bija arī otrais pasaules čempionāta posms, iesākās ar treniņbraucieniem, pēc kuriem sekoja kvalifikācija trīs braucienos. Lai arī treniņos Nila Slaketra komandai joprojām bija jācīnās ar tehniskajām niansēm, jau trešajā kvalifikācijas braucienā Slaketris uzstādīja labāko apļa laiku, kas pilotam nodrošināja pole position, jeb startēšanu no pirmās pozīcijas.
Pats pilots pēc sacensībām atzina: “Jā, kvalifikācija bija spēcīga! Tie noteikti bija ātrākie apļi manā karjerā. Kad redzēju rezultātu, tas man bija īsts ‘vāu’ brīdis!”
Sacensību startā viņš ar perfektu manevru pie pirmās bojas izrāvās vadībā un noturēja pirmo vietu līdz pat finišam, kļūstot par posma uzvarētāju!
2025. gada UIM F4 Pasaules čempionāta kopvērtejuma rezultāti:
1. vieta – Nils Slakteris (Latvija)
2. vieta – Jean Baptiste Thomas (Francija)
3. vieta – Adam Wrenkler (Somija)
Ievērīgus rezultātus sasniedza arī Latvijas piloti: Niklāvs Rimeicāns 18. vieta, Roberts Minings 20. vieta un Reinis Paegle 21. vieta.
Svētdien Pasaules čempionātā augsti plīvoja Latvijas karogs un ar lielu pārliecību pilots Nils Slakteris ar RigaPowerboat team var gatavoties nākamajiem diviem sacensību posmiem Itālijā, Viveronē no 12. līdz 14. septembrim.
