Holivudas aktiera un bijušā kultūrisma čempiona Arnolda Švarcenegera dēls Džozefs Baena guvis uzvaru savās pirmajās kultūrisma sacensībās, izcīnot vairākas pirmās vietas, vēsta ārvalstu ziņu avoti.
28 gadus vecais Baena debitēja kultūrisma sacensībās ASV, kas paredzētas sportistiem, kuri neizmanto dopingu.
Viņš izcīnīja pirmo vietu trīs kategorijās — smagā svara klasē "Men’s Open Bodybuilding", kā arī "Men’s Classic Physique True Novice" un "Men’s Classic Physique Novice". Papildus viņš ieguva otro vietu "Men’s Classic Physique Open Class C" kategorijā.
Pēc sacensībām Baena sociālajos medijos dalījās ar iespaidiem, rakstot: "Misija izpildīta!".
Sacensības ir kvalifikācijas posms tālākam startam augstāka līmeņa turnīros, tostarp ceļā uz prestižajām "Mr. Olympia" sacensībām. Baena tēvs Arnolds Švarcenegers savas karjeras laikā izcīnījis septiņus "Mr. Olympia" titulus un tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem kultūristiem.
Pirms debijas sacensībās Baena trenējās kopā ar tēvu, kurš viņam sniedza padomus. Viens no tiem bija arī pieeja —
"jāšokē muskuļi", lai veicinātu to augšanu.
Lai gan Baena seko tēva pēdās, viņš iepriekš uzsvēris, ka cenšas veidot pats savu identitāti un karjeru. Papildus sportam viņš darbojas arī kino jomā, piedaloties filmās, tostarp 2024. gada asa sižeta filmā "Gunner".
Baena atzinis, ka ceļš līdz šī brīža formai nav bijis viegls. Jaunībā viņš saskāries ar liekā svara problēmām un pat izsmiešanu no vienaudžu puses, taču tieši tas viņu motivējis pievērsties sportam un uzlabot fizisko sagatavotību.
Šī uzvara iezīmē viņa karjeras sākumu profesionālajā kultūrismā.
