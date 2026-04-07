Konkursā "Misis Latvija 2026" šogad uzvarējusi juriste Margarita Gulbe no Rīgas, kura, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", ir mūžībā aizgājušā miljonāra Aināra Gulbja vedekla — viņa ir precējusies ar uzņēmēja dēlu Kristapu Gulbi.
Konkursa organizatore Kristīne Lindenblate norāda, ka dalībnieces vērtētas ne tikai pēc ārējā izskata, bet arī pēc personības, manierēm un dzīves mērķiem. Viņa uzsver, ka Margarita izcēlusies ar pārliecību un stāju, tādēļ par viņas uzvaru neesot bijis šaubu.
Pati Margarita atzīst, ka uzvara devusi lielu gandarījumu par ieguldīto darbu un pašizaugsmi, pie kuras viņa mērķtiecīgi strādājusi gan fiziski, gan emocionāli.
Svarīgu lomu konkursā spēlējis ģimenes atbalsts, īpaši vīra klātbūtne. Viņa norāda, ka tuvinieki bijuši līdzās gan spriedzes, gan šaubu brīžos.
Runājot par ģimeni, Margarita atklāj, ka ar vīratēvu Aināru Gulbi viņai bijušas ciešas attiecības — kopā pavadīts laiks un sarunas par dažādām tēmām. Ar vīru viņa iepazinusies nejauši, sākotnēji pat nezinot par viņa ģimenes statusu.
Dalība konkursā saistīta arī ar personīgu pieredzi — pēc sarežģīta perioda ģimenē, kad pēc dēla piedzimšanas nācās ilgstoši uzturēties slimnīcā, viņa guvusi jaunu skatījumu uz dzīvi. Margarita uzsver, ka šis laiks licis novērtēt ikdienu un devis motivāciju īstenot savus mērķus.
Plašāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
