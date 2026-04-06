Beidzot pielikts punkts gadiem ilgām pārdomām – realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha ir veikusi plastiskās operācijas. Viņa ne tikai uzlabojusi acu plakstiņu zonu, bet arī tikusi pie kārotajām krūšu formām, par ko pati pauž neviltotu sajūsmu.
Kamēr Olga atradās mediķu uzraudzībā, viņas vīrs Viesturs nakti aizvadīja vienatnē. Ierodoties pakaļ sievai ar ziediem, viņš neslēpa, ka procedūras laiks bijis satraucošs: "Protams, man bija satraukums par sievu, zinot to, ka viņai tiks veiktas ķirurģiskas darbības. Bērni nebija mājās, tā kā man bija vakars ar sevi un basketbolu."
Tikšanās brīdī Olga sākotnēji slēpās aiz tumšām brillēm, kas nepieciešamas pēc plakstiņu korekcijas. Tomēr, kad vīrs ieraudzīja pārmaiņas, viņa pirmā reakcija bija emocionāla: "Ak, tu kundziņ! Nu, skaisti!" Taču galvenais jaunums vēl nebija atklāts. Olga precizēja, ka sejas uzlabošana bija tikai neliela daļa no kopējā plāna: "Nemelošu, plakstiņi bija tikai mazākā daļa operācijas, ko mēs veicām. Man bija krūšu pacelšanas operācija ar implantu ievietošanu."
Interesanti, ka šīs pārmaiņas tika plānotas slepenībā, par tām nezinot pat bērniem. Pati Olga atzīst, ka bailes pirms operācijas nav jutusi, jo šo soli gaidījusi jau gadiem. Pat tūlītējs pēcoperācijas vājums viņu nepiemeklēja, drīzāk otrādi – viņa jutās negaidīti enerģiska: "Nakts bija diezgan laba. Man vakar vispār bija sajūta, ka es varētu uz diskotēku iet pēc operācijas, īstenībā."
Lai gan nākamajā dienā parādījās neliels pampums un fizisks diskomforts, Olgas lielākā vēlme bija atgriezties mājas mierā: "Gribās mājiņās atpūsties, iečubināties dīvāniņā!" Viņa neslēpj gandarījumu par drosmi beidzot rīkoties: "Tagad ir jāizdzīvo tās pirmās sāpītes. Man reāli neticās, ka es to izdarīju!"
Olga prognozē, ka apkārtējo lielākā reakcija būs atvieglojums, jo par šo tēmu viņa runājusi jau pēdējos gadus. Viņasprāt, daudzi teiks: "Ieraugot raidījumu, simt punkti, es jau zinu, ko visi pateiks – Beidzot! Beidzot viņa to izdarīja un viņa pārstās par to runāt, jo es tiešām par to runāju, man liekas, jau kādus gadus sešus."
Iepriekš, daloties pārdomās, Olga uzsvēra, ka šādu soli vēlējusies spert tikai tad, kad bērnu plānošanai tiks likts punkts. Viņa ir pārliecināta, ka rūpes par savu vizuālo tēlu un pašsajūtu pēc grūtniecībām ir pašsaprotamas, jo galvenais ir sievietes iekšējā apmierinātība ar sevi.
