Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad pirmajos divos mēnešos, pēc kalendāri koriģētajiem datiem, salīdzināmās cenās pieaugusi par 8,3% salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Tostarp apstrādes rūpniecībā bijis kritums par 0,6%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bijis kritums par 34%. Savukārt elektroenerģijas un gāzes apgādē bijis kāpums par 38,9%.
2026. gada februārī, salīdzinot ar 2025. gada februāri, rūpniecības produkcijas apmēri, pēc kalendāri koriģētiem datiem, salīdzināmajās cenās palielinājās par 4%.
Tostarp ražošanas apmēri pieauga elektroenerģijas un gāzes apgādē — par 24,6%, savukārt samazinājās apstrādes rūpniecībā — par 2,2% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē — par 37,2%.
Rūpniecības produkcijas apmēri šogad februārī salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri palielinājās divās no trim pēc īpatsvara lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm, tostarp pārtikas produktu ražošanā bija kāpums par 3,3%, bet gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas, ražošanā — par 14%.
Rūpniecības produkcijas apmēri pieauga arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā — par 10,5%,
iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā — par 9,9%, mēbeļu ražošanā — par 8,5%, kā arī automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā — par 6,8%. Savukārt produkcijas apmēri saruka pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē koksnes un koka izstrādājumu ražošanā — par 5,6%. Kritums bija arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā — par 53,2%, dzērienu ražošanā — par 40,1%, apģērbu ražošanā — par 15,9% un gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā — par 12,6%.
2026. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, rūpniecības produkcijas apmēri, pēc sezonāli koriģētiem datiem, salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,3%. Ražošanas apmēri samazinājās apstrādes rūpniecībā — par 0,9%, elektroenerģijas un gāzes apgādē — par 7,3%, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē — par 10%.
Šogad februārī, salīdzinot ar 2025. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums, pēc kalendāri koriģētiem datiem, faktiskajās cenās samazinājās par 0,4%. Apgrozījums vietējā tirgū palielinājās par 1%, bet eksportā samazinājās par 1,1%, tostarp eirozonā bija kāpums par 4%, bet ārpus eirozonas bija kritums par 5,6%.
2026. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums, pēc sezonāli koriģētiem datiem, samazinājās par 2,3%. Vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 2,5%, bet eksportā — par 2,2%, tostarp eirozonā bija kritums par 0,1%, savukārt ārpus eirozonas — par 4,1%.
