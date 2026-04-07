Irāna pirmdien noraidīja medijos izskanējušās ziņas par iespējamu īslaicīgu uguns pārtraukšanu karā pret ASV un Izraēlu, paužot, ka šāds scenārijs nāks par labu tās pretiniekiem, kuri varēs sagatavoties jaunam uzbrukumam.
Teherāna arī brīdināja, ka gadījumā, ja īstenosies ASV prezidenta Donalda Trampa draudi par uzbrukumiem Irānas infrastruktūrai, sekas šādai rīcībai neaprobežosies tikai ar Tuvajiem Austrumiem.
Draud Irānai
Tramps svētdien savā sociālo mediju platformā "Truth Social" bija pieprasījis Irānai 48 stundu laikā pārtraukt kuģošanai ārkārtīgi nozīmīgā Hormuza jūras šauruma bloķēšanu. Trampa paziņojumā, kurā atrodama arī necenzēta leksika, Irāna tika brīdināta, ka nepaklausības gadījumā cietīs tās infrastruktūra. "Otrdien Irānā būs spēkstaciju diena un tiltu diena – viss vienā," paziņoja Tramps, liekot saprast, ka Savienoto Valstu bruņotie spēki varētu veikt triecienus pret šādiem infrastruktūras objektiem. "Atveriet sasodīto šaurumu, jūs, trakie nelieši, vai arī jūs dzīvosiet ellē," brīdināja ASV prezidents, kurš savu paziņojumu noslēdza ar vārdiem "lai slavēts Allāhs".
ASV un Izraēlas līdzšinējos triecienos Irānai jau ir cietuši civilie objekti, tostarp pašā kara sākumā acīmredzami Savienoto Valstu uzlidojumā Irānas dienvidos tika sagrauta meiteņu skola, kur bojā gāja vairāk nekā 170 cilvēki. Savukārt 2. aprīlī netālu no Teherānas tika sabombardēts Irānā augstākais tilts B1.
Irāna savos atbildes triecienos vērsusies pret Tuvo Austrumu arābu valstīm, kuras karā nemaz nepiedalās, kā arī pret Izraēlu.
Šajos uzbrukumos Irānas raķetes un droni raidīti ne tikai pret karabāzēm, bet arī pret naftas un gāzes infrastruktūru, civilajām lidostām, viesnīcām un ostām.
Brīdina par globālām sekām
Trampa Irānai veltīto brīdinājumu, kas tika publicēts Lieldienās, nosodījuši vairāki ievērojami ASV demokrātu politiķi. "Kamēr jūs dodaties uz baznīcu un svinat ar draugiem un ģimeni, Savienoto Valstu prezidents kā nestabils ārprātīgais klaigā sociālajos medijos," platformā "X" Trampa paziņojumu komentēja Senātā mazākumā esošo demokrātu līderis Čaks Šumers. "Viņš draud ar iespējamiem kara noziegumiem un atsvešina sabiedrotos," piebilda demokrātu politiķis. Trampa draudus iznīcināt Irānas civilo infrastruktūru kritizējis arī Eiropadomes prezidents Antoniu Košta. "Jebkāda vēršanās pret civilo infrastruktūru, proti, enerģētikas objektiem, ir nelikumīga un nepieņemama," paziņoja Košta, piebilstot, ka tas attiecas gan uz Krievijas karu Ukrainā, gan arī uz citiem kariem.
Teherāna ir noraidījusi iespēju piekāpties ASV prasībām, bet uz iespējamiem uzbrukumiem savai civilajai infrastruktūrai solīja sekas, kas neaprobežosies ar Irānu un Tuvajiem Austrumiem. "Šis drauds ir uzskatāms par kara noziegumu un genocīda normalizāciju," telefonsarunā ar Francijas ārlietu ministru Žanu Noelu Baro paziņoja Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči. "Šādas situācijas sekas neaprobežosies ar Irānu un reģionu, bet tām būs graujoša ietekme uz globālo enerģētiku un ekonomiku, par ko atbildība gulsies uz ASV amatpersonām un agresoriem," brīdināja ministrs. Jāpiebilst, ka Tramps kopš kara sākuma 28. februārī vairākkārt ir nācis klajā ar gala termiņiem, līdz kuriem Teherānai ir jāpiekrīt Vašingtonas izvirzītajām prasībām. Tie tomēr vēlāk tikuši pagarināti.
Runājot par Trampa prasību atvērt Hormuza jūras šaurumu, caur kuru pirms kara notika 20% pasaules naftas pārvadājumu, Irānas prezidenta Masūda Pezeškiāna pārstāvis Mahdi Tabatabaeli pavēstīja, ka
Hormuzs tiks atvērts, kad Irāna par kuģošanu šaurumā būs iekasējusi nodevas, kas kompensēs tai karā nodarītos zaudējumus.
Par jaunu nosacījumu izstrādāšanu Hormuza šaurumā pavēstījusi arī Irānā ietekmīgā Revolūcijas gvarde.
Piedāvā uguns pārtraukšanu
Turpinoties karam, ASV un Irāna no vidutājiem ir saņēmušas priekšlikumus par iespējamu 45 dienu pamieru un Hormuza jūras šauruma atvēršanu, lai tā rastu iespēju izbeigt karu, pirmdien vēstīja Savienoto Valstu mediji, tostarp tīmekļa ziņu vietne "Axios". Šādu priekšlikumu piedāvājuši sarunu vidutāji no Ēģiptes, Pakistānas un Turcijas. Pamieru panākt līdz otrdienai gan neesot daudz izredžu. Priekšlikuma autori cer, ka 45 dienu pārtraukums karadarbībā sniegs pietiekami ilgu laiku, lai notiktu nopietnas sarunas, kurās varētu vienoties par noturīgu pamieru. Šis priekšlikums tika izsūtīts Irānas ārlietu ministram Aragči un ASV prezidenta Tuvo Austrumu sūtnim Stīvam Vitkofam. Teherāna pirmdien lika saprast, ka īslaicīgs pamiers to neapmierina. "Uguns pārtraukšana nozīmē īsu pauzi, lai ļautu otrai pusei atjaunot tās spēkus" un uzbrukt atkal, paziņoja Irānas Ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Baghaei. Tā vietā Irāna gribot "izbeigt tai uzspiesto karu", kā arī garantijas, lai novērstu kara atsākšanos nākotnē.
AFP/SCANPIX FOTO
