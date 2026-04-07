Šā gada 2. aprīlī Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki pabeidza izmeklēšanu par kādas slimnīcas ārstniecības personas nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kā rezultātā iestājusies mazgadīga pacienta nāve. Krimināllietas materiāli nodoti Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē VP.
2025. gada 5. decembrī tika uzsākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 13. nodaļai par to, ka 2025. gada 26. novembrī ārstniecības iestādē nepareizo medikamentu ievades dēļ iestājusies pacienta nāve.
Turpinot pirmstiesas izmeklēšanu, 2026. gada 26. februārī kriminālprocess pārkvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai — par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka
pacientam sagatavots infūzijas maiss ar nepareizo un pacientam neparedzēto zāļu šķīdumu, kura ievades rezultātā iestājās pacienta nāve.
Iegūstot pierādījumus un apkopojot kriminālprocesa materiālus, par aizdomās turēto atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai atzīta ārstniecības persona, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā papildu drošības līdzekli nosakot noteiktas nodarbošanās aizliegumu.
Par Krimināllikuma 138. panta otrajā daļā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.
Jau vēstīts, ka Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) pērn 26. novembrī noticis augsta riska gadījums — miris pacients, informēja slimnīcas valde.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu