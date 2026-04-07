Irānas augstākais līderis Modžtaba Hamenei esot bezsamaņā un nespēj piedalīties lēmumu pieņemšanā par valsts nākotni, atsaucoties uz ASV un Izraēlas izlūkdienestiem, ziņo laikraksts "The Times".
"Modžtaba Hamenei smagā stāvoklī ārstējas Kumā, viņš nespēj piedalīties režīma lēmumu pieņemšanā," teikts diplomātiskajā notā, kas nosūtīta ASV sabiedrotajiem Persijas līča valstīs un ar kuru iepazinās žurnālisti.
Kuma atrodas Irānas centrālajā daļā, apmēram 140 kilometrus uz dienvidiem no Teherānas. Tā tiek uzskatīta par svētu vietu, un tur arī paredzēts apglabāt Modžtabas Hamenei tēvu un iepriekšējo Irānas augstāko līderi Ali Hamenei, kurš tika nogalināts 28. februārī. Viņa līķis tiek gatavots apbedīšanai, ziņo "The Times".
Irānas varasiestādes atlika Ali Hamenei bēres, jo "tika gaidīta vēl nepieredzēta apmeklētība", taču kavēšanās izraisīja jautājumus, ņemot vērā šiītu tradīciju apbedīt mirušos uzreiz pēc nāves, norāda "The Times".
8. aprīlī apritēs 40 dienas kopš Hamenei nāves, un tas iezīmē šiītu islāmā tradicionālā sēru perioda beigas.
