Tūkstošiem nāvju ik gadu būtu novēršamas, ja būtu pieejami inovatīvi medikamenti. To norāda Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), kas rīkoja konferenci “Bez veselības nav valsts”, vēsta 360TV Ziņas.
Tajā vairākas organizācijas kopīgā manifestā aicina palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz vismaz 6% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kompensējamo medikamentu budžetu kāpināt vismaz par 30%, kā arī paātrināt izmaksu efektīvu inovatīvu medikamentu iekļaušanu kompensācijas sistēmā.
SIFFA direktore Vladislava Marāne norāda, ka Latvija ieņem priekšpēdējo vietu Eiropā inovatīvo medikamentu pieejamības ziņā. “Šobrīd mums ir 80 medikamenti, kas jau ir izvērtēti — tie ir izmaksu efektīvi un gaida rindā uz finansējumu,” saka Marāne.
Viņa uzsver, ka lielākā problēma ir nepietiekams finansējums.
