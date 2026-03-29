Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks un britu smagsvars Entonijs Džošua, kuri vēl nesen bija sāncenši ringā, tagad izveidojuši ciešu, savstarpējā cieņā balstītu draudzību. Usiks uzsvēris, ka Džošua viņam vairs nav pretinieks, bet gan "partneris un brālis".
Viņu attiecības pašlaik raksturo regulāra saziņa, kopīgi treniņi un arī laiks ārpus boksa. Usiks Džošua uzņēmis Ukrainā, iepazīstinot ar savu ikdienu, kultūru un pat kara skarbo realitāti, savukārt britu bokseris šajā vidē atradis zināmu emocionālu atbalstu. Abi kopā trenējas, dalās pieredzē un viens otru motivē, kas profesionālajā boksā ir salīdzinoši reta parādība.
"Es viņam parādīju savu kultūru, ukraiņu ēdienu, mūziku un baznīcu. Tagad viņš man ir kā lielais brālis. Viņš nav mans sāncensis vai pretinieks," sacīja Usiks. Viņš arī atzinīgi novērtēja britu boksera raksturu, uzsverot, ka Džošua ir "labsirdīgs, disciplinēts un ļoti strādīgs cilvēks".
Abi bokseri savulaik tikās ringā divās titulcīņās — 2021. un 2022. gadā. Usiks abās reizēs izcīnīja uzvaru. Neskatoties uz sportisko konkurenci, viņu attiecības ar laiku kļuvušas ciešākas.
Džošua pēdējā laikā piedzīvojis sarežģītu posmu — viņš piedzīvojis gan zaudējumus ringā, gan personīgu traģēdiju, kad autoavārijā gāja bojā divi viņa tuvi draugi. Tomēr Usiks uzskata, ka tas nemazina brita statusu:
"Entonijs ir čempions. Tituli nav svarīgākais — čempions ir tas, kurš nepadodas."
Britu bokseris pakāpeniski atgriežas treniņu režīmā un gatavojas nākamajām cīņām. Tiek prognozēts, ka viņš ringā varētu atgriezties jau šovasar, bet kā potenciālie pretinieki minēti gan Diljans Vaits, gan ilgi apspriestais duelis ar Taisonu Fjūriju.
Tikmēr Usiks gatavojas sava titula aizstāvēšanai un norādījis, ka tuvākajos gados vēl varētu aizvadīt vairākas nozīmīgas cīņas. Viņš pieļauj, ka Džošua nākotnē varētu atgriezties virsotnē: "Varbūt 2026. vai 2027. gadā viņš atkal kļūs par absolūto čempionu. Tas ir iespējams."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu