Kanādiešu dziedātāja Selīna Diona paziņojusi par atgriešanos uz skatuves, izziņojot koncertu sēriju Parīzē. Tā būs viņas pirmā koncertturneja pēc vairāku gadu pārtraukuma veselības problēmu dēļ.
Dziedātāja, kura 2022. gadā atklāja, ka sirgst ar retu neiroloģisku slimību, šoruden sniegs 10 koncertus Parīzes koncertzālē "La Défense Arena". Uzstāšanās plānotas no 12. septembra līdz 14. oktobrim, un tās iezīmēs nozīmīgu posmu viņas atgriešanās ceļā pēc sešu gadu pārtraukuma koncertdarbībā.
Paziņojumu Diona izplatīja savā 58. dzimšanas dienā, uzrunājot fanus emocionālā videovēstījumā. "Šis gads man nes vislabāko dzimšanas dienas dāvanu — iespēju atkal jūs satikt un dziedāt jums Parīzē," viņa sacīja, piebilstot, ka šobrīd jūtas labāk un turpina rūpēties par savu veselību.
Slimība, kas izraisa muskuļu spazmas un būtiski ietekmē ikdienas dzīvi un spēju uzstāties, lika dziedātājai atcelt koncertturneju "Courage World Tour" un uz laiku iepauzēt karjeru. Tomēr pēdējo gadu laikā viņa pakāpeniski atgriezusies publiskajā apritē, tostarp 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, kur uzstājās ar Edītes Piafas dziesmu "Hymne à l’amour".
Jaunā koncertsērija ar nosaukumu "Celine Dion Paris 2026" ietvers viņas populārākās dziesmas angļu un franču valodā. Biļešu iepriekšpārdošana sāksies aprīļa sākumā.
Selīna Diona, kuras ierakstu pārdošanas apjoms pārsniedz 250 miljonus kopiju, joprojām ir viena no ietekmīgākajām popmūzikas balsīm pasaulē. Viņas atgriešanās uz skatuves tiek uzskatīta par nozīmīgu notikumu gan faniem, gan mūzikas industrijā.
