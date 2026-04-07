ASV kosmosa aģentūra NASA pirmdien paziņoja, ka Mēness misijas "Artemis 2" apkalpe uzstādījusi jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
Četri astronauti pārspēja "Apollo 13" misijas apkalpes 1970. gadā uzstādīto rekordu - aptuveni 400 171 kilometrs.
Paredzams, ka tuvākajās stundās viņi no Zemes aizlidos vēl tālāk.
"Artemis 2" komandu veido ilggadējie NASA astronauti ar pieredzi lidojumos kosmosā Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens.
Pirmdien NASA paziņoja, ka viņi ir sasnieguši Mēness gravitācijas ietekmes sfēru, kas nozīmē punktu, kurā Mēness gravitācija ir spēcīgāka nekā Zemes gravitācija.
"Artemis 2" misija startēja trešdien. Misija ilgs deviņas ar pusi dienas, un šajā laikā astronauti aplidos apkārt Mēnesim, nonākot aptuveni 6400 kilometru aiz Mēness.
NASA plāno nākotnē izveidot bāzi uz Mēness un izsēdināt astronautus uz Mēness virsmas līdz 2028. gadam.
