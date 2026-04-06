Daugavpilī Šmakovkas muzejā atklāta karikatūrista Gata Šļūkas izstāde, kas būs skatāma līdz augusta beigām. Tajā apkopoti darbi par sabiedrībā aktuālām tēmām, kas caur humoru rosina gan pasmaidīt, gan aizdomāties.
Tomēr izstādē nav iekļautas karikatūras par Daugavpils vietējo politiku, lai gan autors tās vēlējies eksponēt. Organizatori izvēlējušies neakcentēt politiski sensitīvas tēmas, tostarp darbus par pilsētas mēru Andreju Elksniņu un Ukrainas karoga jautājumu.
Šļūka atzīst, ka šāds lēmums bijis izstādes rīkotāju ziņā, taču nākotnē citās izstādēs varētu būt redzams arī plašāks viņa darbu klāsts. Izstāde Daugavpilī ir pirmā šī autora karikatūru ekspozīcija pilsētā.
