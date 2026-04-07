TV3 un Go3 iepazīšanās spēles "Mīlestības villa" skatītāji beidzot sagaidījuši šova pirmo skūpstu! Anete un Gunārs devās romantiskā randiņā, kura izskaņā tika piedzīvoti visai kaislīgi un emocionāli notikumi. Kā par to jutās pārējās šova dalībnieces?
Pēc iepriekšējās epizodes saspringtā vakara noskaidrojās dāmu patiesās domas par vecpuisi, kā rezultātā Gunārs pieņēma lēmumu izbalsot uzreiz divas meitenes, neskatoties uz ierasto kārtību. Savukārt Anete, viena no "Mīlestības villas" dalībniecēm, izteicās, ka vērtē Gunāru vien uz četrām ballēm no desmit iespējamajām, jo nav paspējusi viņu iepazīt. Gunārs šo uztvēra kā izaicinājumu un nolēma meiteni uzaicināt randiņā.
Abu randiņš notika slavenajā pilsētā Pizā, kur pāris uzņēma amizantus foto pie torņa, ļāvās dziļām sarunām baznīcā, atklājoties un uzzinot vairāk vienam par otru. Randiņa patiesi saldā daļa bija vēlme pēc deserta — pāris ne vien izbaudīja saldējumu, bet arī pirmo skūpstu.
Atgriežoties no randiņa, Gunārs un Anete pievienojās pārējām meitenēm naksnīgajās pastaigās un dzērienu malkošanā. Pēc intriganšu lūguma šova vadītājs Mārtiņš Počs publiski paziņoja par skūpstu, lai izraisītu greizsirdību Samantas sirdī, jo "Intrigu villas" iemītniecēm sāka raisīties šaubas par Samantas uzticību viņu misijai. Vai intriganšu plāns izdevās un Samantas jūtas pret vecpuisi mazināsies?
Skaties "Mīlestības villu" Go3 televīzijā un TV3 kanālā katru pirmdienu pulksten 21.45, savukārt "Intrigu villu" ar šova lielākajām intrigām baudi tajā pašā dienā un laikā tikai Go3!
