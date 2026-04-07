Otrdienas rītā daudzviet Latvijā — galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā — līst un snieg slapjš sniegs, liecina meteoroloģiskā informācija.
Debesis pārsvarā mākoņainas. Ziemeļrietumu vējš rietumu un centrālajos novados brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11-18 metriem sekundē.
Stiprākās vēja brāzmas pirmdien bija 24,7 metri sekundē agrā rītā Ventspils ostā.
Gaisa temperatūra otrdien plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem bija no +0,1 grāda Alūksnē līdz +4,3 grādiem Liepājā un Rucavā.
Rīgā apmācies un lietains laiks, iespējams slapjš sniegs, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniedz 17 metrus sekundē, gaisa temperatūra +3 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijā bija +5..+8 grādi.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 6. aprīlī bija +32 grādi Spānijā un Francijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -12 grādi kalnos Skandināvijā un Slovākijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu