Irāna ir noraidījusi ierosināto pamieru karā ar ASV un Izraēlu, pirmdien ziņo valsts mediji.
"Irāna ir nodevusi Pakistānai savu atbildi uz ASV priekšlikumu izbeigt karu," vēsta ziņu aģentūra IRNA, neatklājot ne avotu, ne arī to, kas ietverts ASV piedāvājumā.
Atbildē, kas izklāstīta desmit punktos, Irāna ir noraidījusi pamieru un uzstāj, ka konflikts ir jāizbeidz pilnībā.
Vairākas valstis cenšas rast diplomātisku risinājumu, lai izbeigtu kopš februāra beigām ilgstošo karu.
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien brīdināja, ka, ja Teherāna līdz otrdienas vakaram nepiekritīs atļaut brīvu kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu, viņš pavēlēs veikt triecienus tās elektrostacijām un tiltiem.
Taču IRNA vēsta, ka Teherāna ir atbildējusi ar savām prasībām, tostarp "izbeigt konfliktus reģionā, noslēgt protokolu par drošu caurbraukšanu Hormuza šaurumā, rekonstrukciju un sankciju atcelšanu".
