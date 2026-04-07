"Latvijas Avīzes" žurnālistam marta nogalē bija iespēja kopā ar pieciem citu Eiropas mediju pārstāvjiem piedalīties ekskluzīvā intervijā ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu viņa rezidencē Helsinkos.
"Diplomātija reti ir darījums. Diplomātiju arī nevar balstīt tikai uz interesēm kā darījumā, jo tad tām ir jābūt abpusējām. Tas, ko redzam tagad, ir starptautisko institūciju un noteikumu sabrukums tieši tādā vēstures brīdī, kad tie mums ir nepieciešami vairāk nekā jebkad agrāk – vai tas būtu par militāro konfliktu risināšanu, vai par klimata pārmaiņām un tālākās attīstības problēmām, ar mākslīgo intelektu vai biotehnoloģiju saistītiem ētiskiem vai citiem jautājumiem. Šāda situācija nav Somijas un, domāju, arī nevienas citas, jo sevišķi nelielas valsts interesēs," vērtē Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
Šobrīd viņš ir viens no Eiropā redzamākajiem politiķiem. Lai arī nācis no samērā nelielas valsts mūsu kontinenta pašos ziemeļos, Stubs pats par sevi ir starptautisko lietu autoritāte iegūtās izglītības, ievērojamās diplomātiskās un politiķa pieredzes dēļ. Jaunībā viņam bijusi izvēle – kļūt par profesionālu golferi vai politiķi. Aleksandrs Stubs izvēlējies otro, taču golfa spēlēšana un vispār aktīvs dzīves veids, sevis uzturēšana teicamā formā joprojām ir ļoti nozīmīga viņa dzīves daļa. Tieši golfa spēlēšanas dēļ tagadējais Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, iespējams, ir vienīgais no visiem Eiropas Savienības līderiem, kuram ir labas personīgās attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Šī draudzība tagadējo pasaules krīžu laikā ietekmi Aleksandra Stuba domām, vērtējumiem un prognozēm tikai palielina.
Somijas prezidents marta beigās uzņēma Apvienoto reaģēšanas spēku ("Joint Expeditionary Force" – JEF) samitu Helsinkos. JEF partnerība dibināta 2014. gadā, un tā ir Lielbritānijas (Apvienotās Karalistes) vadīta Ziemeļeiropas daudznacionāla militārā organizācija, kas paredzēta ātrās reaģēšanas un ekspedīcijas operācijām. JEF ietilpst Apvienotā Karaliste, ziemeļvalstis (Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija), Baltijas valstis (Igaunija, Latvija, Lietuva) un Nīderlande. JEF nav NATO sastāvā, bet visi tās dalībnieki ir arī NATO dalībvalstis.
Samita priekšvakarā prezidents Stubs savā rezidencē Helsinkos bija ielūdzis sešus mediju pārstāvjus no JEF dalībvalstīm, to skaitā arī "Latvijas Avīzes" žurnālistu, lai brīvā gaisotnē dalītos ar savām domām par drošības situāciju Somijā, Baltijas reģionā un pasaulē kopumā.
"Viss ir saistīts ar visu"
"Pašlaik atrodamies situācijā, kas varētu būt pašu Rietumu izraisīta globāla recesija, un tas tikai parāda, kas notiek, ja rīkojas ārpus starptautisko noteikumu un normu ietvara," secina prezidents Stubs.