Pēdējā gada laikā visa ASV prezidenta Donalda Trampa īstenotā politika ir bijusi vērsta uz atbalstu Krievijas interesēm, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja domnīcas "Northern Europe Policy Centre" direktors, bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks no partijas "Latvijas attīstībai".
Vienlaikus Tramps ir mazinājis ASV sniegto atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, sacīja eksperts, norādot, ka Savienotās Valstis Ukrainai vēl varbūt palīdz ar kādu izlūkinformāciju, bet finansiālu un militāru atbalstu tās faktiski nesniedz, un tā vietā Ukraina šo atbalstu saņem no Eiropas.
Pabriks arī piebilda, ka Krievija palīdz Irānai Persijas līča karā, bet Krievijas diktators Vladimirs Putins par to nekādu sodu no ASV nesaņem.
"Līdz ar to es domāju, ka
mūs sagaida ļoti interesants laiks arī Ankaras NATO samitā. Es nezinu, par ko un kādā formā mēs runāsim,
bet mums, Latvijas politikas veidotājiem, kā arī Eiropas politikas veidotājiem ir jāizdara ļoti strauji secinājumi, un manā izpratnē ir vienkārši daudz aktīvāk jādarbojas Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros," aicināja eksperts.
Vaicāts, vai Krievija vairāk iegūst vai zaudē no kara Irānā, Pabriks atbildēja, ka viennozīmīgs ieguvējs vai zaudētājs nav ne viens, ne otrs, bet kaut ko zaudē abas puses. Latvija šajā situācijā ir zaudētāja no tā, ka Krievija redz arvien dziļāku NATO sašķelšanos un pretrunas alianses iekšienē, kas Krievijai dod iespējas eskalēt situāciju un turpināt karu Ukrainā, sacīja analītiķis, piebilstot, ka karš Ukrainā un karš Irānā ir kā savienotie trauki.
Pašreizējā situācijā, novājinoties Irānai, Rietumiem un NATO, vislielākais ieguvējs paliek Ķīna, piebilda Pabriks.
