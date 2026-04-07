ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien atkal asi kritizējis NATO par atteikšanos pievienoties Savienotajām Valstīm karā pret Irānu.
Tramps žurnālistiem Baltajā namā atzina, ka esot ļoti vīlies NATO un ka karš atstājis uz alianses traipu, kas nekad neizzudīs, atkārtoti norādot, ka NATO esot "papīra tīģeris".
Viņš apsūdzēja sabiedrotos, ka tie savu atbalstu piedāvājuši pārāk vēlu. "Man nevajag palīdzību pēc tam, kad esam uzvarējuši," paziņoja Baltā nama saimnieks.
Prezidents tieši kritizēja arī sabiedrotos Klusā okeāna reģionā, kas nav palīdzējuši Vašingtonai karā pret Irānu.
"Japāna mums nepalīdzēja. Dienvidkoreja mums nepalīdzēja, un, kad nonākam pie NATO, NATO mums nepalīdzēja,"
uzsvēra Tramps.
Prezidents arī izteicās, ka spriedze viņa attiecībās ar aliansi saasinājās jau gada sākumā, kad NATO sabiedrotie neatbalstīja Baltā nama saimnieka vēlmi anektēt Grenlandi.
"Ja vēlaties zināt patiesību, viss sākās ar Grenlandi. Mēs gribam Grenlandi. Viņi negrib mums to atdot. Un es teicu: "Atā, atā"," paziņoja Tramps.
Ar šo paziņojumu viņš nācis klajā pirms trešdien gaidāmās NATO ģenerālsekretāra Marka Rites vizītes.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
