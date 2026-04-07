Izslēgšanas spēļu pieredze, lielāka savaldība, spēja līderiem izšķirošā brīdī pavilkt komandu un droši vien arī treneru lielāka pieredze ceturto gadu pēc kārtas Baltijas līgas finālā atkal nodrošināja šī gadu desmita Latvijas hokeja principiālāko dueli – "Mogo/RSU" pret Jelgavas "Zemgali/LBTU".
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ceļš līdz finālam abām komandām sanāca stipri grumbuļaināks, jo abas savās pusfināla sērijās atradās iedzinējos. Ģirta Ankipāna trenētā "Mogo/RSU" pret nesavaldīgo Kijivas "Capitals" atspēlējās no 1:2, bet Arta Ābola vadītā "Zemgale/LBTU" kraujas malai pietuvojās vēl tuvāk, sērijā pret "Liepāju" izglābjoties no 2:3.
Rīdzinieki pēdējos divos mačos pār Kijivu bija pārāki ar 6:5 un 8:2 (sērijā 4:2), kamēr jelgavnieki sestajā spēlē viesos uzvarēja ar 3:2, bet izšķirošajā mačā savā laukumā liepājniekus sasita ar 6:0 (sērijā 4:3). "Liepājas" ir cilvēcīgi žēl, savā atgriešanās sezonā Edgara Branča trenētā komanda rādīja labu hokeju, tomēr pietrūka pieredzes. Diviem liepājniekiem sezona gan turpinās, jo Kārlis Ozoliņš un Dāniels Andersons izsaukti uz lielo izlasi, kur ir uzbrucēju trūkums. Andersons ar 16 (8+8) punktiem ir šā brīža "play off" rezultatīvākais spēlētājs, par diviem punktiem mazāk ir Deividam Sarkanim no "Mogo".
Finālsērijas pirmā spēle jau šovakar Šmerlī plkst. 19.15 (tiešraide TV4). Iepriekšējos divus gadus "Mogo/RSU" čempiontitulam pietika ar piecām spēlēm (sērijā 4:1), nojauta saka, ka šogad sērija būs garāka. Rīdzinieki labāk spēlē nevienādos sastāvos un ir disciplinētāki, savukārt zemgaliešiem šosezon, ja salīdzina ar iepriekšējiem diviem gadiem, jaudīgāks kļuvis uzbrukums, kurā jāizceļ Patriks Zabusovs (piecas ripas liepājnieku vārtos), Ričards Bernhards un Rihards Marenis.
Hokeja šonedēļ netrūks, jo pirmās divas pārbaudes spēles Latvijas izlasei, trešdien un ceturtdien "Xiomi Arēnā" uzņemot Austriju.
Otrās treniņu nedēļas ievadā izlases kandidātu rindas papildināja ne tikai Andersons un Ozoliņš, bet arī vārtsargs Mareks Mitens un aizsargs Kristofers Bindulis, kuri abi šosezon spēlēja Slovākijas čempionātā, taču viņu komandas apstājās ceturtdaļfinālā. Izlasē šonedēļ tiek gaidīti arī vārtsargi Kristers Gudļevskis un Ivars Punnenovs, kuriem sezona beigusies attiecīgi Vācijā un Šveicē, kur pusfinālos savukārt spēlē Alberts Šmits un Rūdolfs Balcers. Izlasei pievienosies, bet katrs savā laikā, arī aizsargi Kristaps Zīle un Kristiāns Rubīns, kuriem dota iespēja nedaudz atvilkt elpu pēc neveiksmēm Čehijas čempionāta ceturtdaļfinālā, kur viņu pārstāvētās komandas zaudēja septītajos mačos. Vārtsargu un aizsargu izlasei netrūkst, bet uzbrucējiem šobrīd konkurence par vietu sastāvā izpaliek, jo Harija Vītoliņa rīcībā ir tikai 12 šī ampluā spēlētāji, tāpēc nebūs pārsteigums, ja pēc Latvijas čempionu noskaidrošanas izsaukums uz izlasi tiek vēl pārītim labāko metēju.
