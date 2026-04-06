ASV repere Megana Tī Steliona otrdienas vakarā tika nogādāta slimnīcā pēc tam, kad viņai uz skatuves kļuva slikti Brodvejas mūzikla "Moulin Rouge! The Musical" izrādes laikā Ņujorkā.
Ārsti konstatēja, ka simptomus izraisījis izteikts nogurums, dehidrācija, asinsvadu sašaurināšanās un pazemināts vielmaiņas līmenis. Pēc ārstēšanās mūziķe tika izrakstīta no slimnīcas un šobrīd atpūšas.
Pati māksliniece sociālajos medijos atzina, ka notikušais bijis nopietns veselības brīdinājums. "Es esmu sevi pēdējā laikā pārāk noslogojusi, strādājot uz izsīkuma robežas, un mans ķermenis beidzot pateica — pietiek," viņa rakstīja, piebilstot, ka uz skatuves jutusies tā, it kā varētu zaudēt samaņu. "Es patiešām mēģināju turpināt uzstāšanos, bet vienkārši nespēju."
Viņa paziņoja, ka izlaidīs trešdien paredzētās izrādes, lai atgūtos: "Es atgriezīšos stiprāka un gatava sniegt jums visu, ko esat pelnījuši."
Megana Tī Steliona šī gada martā debitēja Brodvejā, atveidojot Harolda Zīdlera lomu — tradicionāli vīriešu tēlu. Viņa ir pirmā sieviete, kas šo lomu spēlē profesionālā "Moulin Rouge!" iestudējumā.
