Latvijā vecuma pensiju saņem vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku, un pērn pensionējās vēl ap 21 tūkstoti iedzīvotāju. Lai gan vidējā pensija pēdējos gados būtiski augusi – no 300 eiro 2020. gadā līdz 600 eiro pērn –, nevienlīdzība joprojām ir augsta, vēsta LTV.
Apmēram puse pensionāru saņem 500 līdz 1000 eiro mēnesī, tomēr 31% pensija joprojām ir zem 500 eiro. Vienlaikus ir arī ļoti mazu pensiju saņēmēji, kas skaidrojams ar nelielu darba stāžu Latvijā un pensiju saņemšanu no vairākām valstīm.
Salīdzinoši neliela daļa senioru saņem lielas pensijas – virs 5000 eiro tās ir 143 cilvēkiem, bet lielākā pērn sasniegusi pat 44 000 eiro un izmaksāta vienam cilvēkam.
Būtiskas atšķirības vērojamas arī reģionos – lielākās pensijas ir Pierīgā un Ventspilī, bet vismazākās – Latgales pusē, īpaši Rēzeknes novadā, kur starpība ar turīgākajiem reģioniem sasniedz vairākus simtus eiro.
