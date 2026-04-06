ASV armija sākotnēji atstādinājusi, bet pēc dažām stundām atjaunojusi dienestā divu militāro helikopteru ekipāžas, kas tika manītas lidinoties pie mūziķa Kid Rock mājas Tenesī štatā, vēsta ārvalstu mediji.
Sociālajos medijos plašu uzmanību izraisīja video, kurā redzams, kā divi AH-64 "Apache" helikopteri lidinās pie mūziķa īpašuma netālu no Nešvilas. Pats mākslinieks, kura īstais vārds ir Roberts Ričijs, redzams pie baseina, aplaudējot un salutējot lidaparātiem.
Sākotnēji ASV armija paziņoja, ka ekipāžas tiks atstādinātas no pienākumiem, kamēr tiks izvērtēts, vai lidojums atbildis federālajiem aviācijas noteikumiem un militārajām procedūrām. Taču neilgi pēc tam ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets sociālajos medijos pavēstīja, ka piloti var atgriezties darbā, norādot: "Nav soda. Nav izmeklēšanas. Turpiniet darbu, patrioti."
Armija apstiprinājusi, ka 28. martā Nešvilas apkaimē lidojumu veikuši divi helikopteri no 101. kaujas aviācijas brigādes, kas dislocēta Fort Campbell bāzē. Vienlaikus dienests iepriekš uzsvēris, ka ļoti nopietni izturas pret jebkādiem iespējamiem neatļautiem vai nedrošiem lidojumiem un nepieciešamības gadījumā izvērtē atbildību.
Mūziķis vietējiem medijiem norādījis, ka militārie helikopteri šajā apkaimē redzami regulāri. Viņš arī atklāja, ka ir kontaktējies ar pilotiem un pat aicinājis viņus lidot gar savu īpašumu, uzsverot, ka tā ir "draudzīga vieta".
Notikušo komentējis arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš sākotnēji jokojot pieļāva, ka helikopteri varētu būt mēģinājuši "aizsargāt" mūziķi. Vienlaikus viņš atzina, ka pilotiem, iespējams, nevajadzēja šādi rīkoties, piebilstot, ka tā nevajadzētu rīkoties.
