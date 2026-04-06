Atgriešanās mājās pēc viesošanās Liepājā šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniekiem Kambalām izvērtās neplānotā izdzīvošanas pasākumā. Kad nakts vidū viņu spēkrats pēkšņi noslāpa ceļa malā, atklājās banāls iemesls – Olgas neuzmanības dēļ bākā bija beigusies degviela. Taču ar tukšu bāku ķibeles nebeidzās, jo drīz vien atteicās darboties arī automašīnas akumulators.
Kamēr Olga notiekošo dokumentēja video, Kaspars neslēpa ironiju par sievas aizmāršību un vērsās pie apkārtējiem: "Dārgie liepājnieki, lūdzu, palīdziet!" Pat šādā krīzes brīdī Olga centās nezaudēt optimismu, lai gan situācija šķita skaudra: "Mēs vienkārši tuksnesī kaut kur palikām. Nu, reāli līdz tuvākajam benzīntankam ļoti tālu," saka Olga.
Par laimi, palīgā steidza nejauši garāmbraucēji. Olga smejot teic: "Mēs domājām, ka tiksim līdz benzīntankam, bet kaut kā nesanāca. Bet mūs izglābs liepājnieki – viņi mums atvedīs dažus pilienus." Glābēju lomā iejutās trīs vīrieši no "Amserv Motors Liepāja", kuri, uzzinot, ka degvielas uzpildes stacija ir pusstundas attālumā, nekavējoties devās palīgā. Olga neslēpa apbrīnu par svešinieku rīcību: "Un viņi tādi: "Okei, braucam pakaļ benzīnam!" Vienkārši, kas par labiem cilvēkiem!"
Kad degviela bija sarūpēta, atklājās nākamais šķērslis — auto nebija iedarbināms izlādēta akumulatora dēļ. Neskatoties uz to, palīgi nepadevās. Olga stāsta: "Un tad tie puiši saka: "Mēs braucam vēl pusstundu pakaļ vadiem!"" Tādējādi ģimenei nācās pavadīt vēl ilgāku laiku pilnīgā tumsā, gaidot risinājumu.
Gaidīšanas laikā Olga dalījās pārdomās par notiekošo: "Vissvētākie cilvēki... mums jau sen vajadzēja būt mājās... bet mēs... vienkārši kaut kur zem zvaigznēm, ne jau kaut kur pie pilsētas." Arī Kaspars augsti novērtēja vīriešu pašaizliedzību: "Paldies čaļiem, ka viņi divas reizes ručīja – vienreiz ar degvielu, otrreiz jau ar vadiem. Tā kā bez viņiem nekā."
Nākamajā dienā, analizējot nakts piedzīvojumus, meita Lukērija neslēpa, ka viss šķitis neticami: "Tas it kā paralēlajā realitātē notika. Es vispār nesaprotu, kā es ko tādu piedzīvoju. Kur tev ne nauda, ne kas nepalīdzēs." Viņas kopā ar Olgu secināja, ka situācija bija kritiska arī tādēļ, ka visiem bija izlādējušies telefoni. Bez nejaušo garāmbraucēju palīdzības tikšana mājās būtu bijusi teju neiespējama.
