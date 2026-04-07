Pēc saules pielietajām brīvdienām Hurgadā dzejniece Magone Liedeskalna un viņas ceļabiedre Ilva gatavojas mājupceļam, taču "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes sirdi nospiež kāds nepabeigts stāsts. Magone ir iestrēgusi kutelīgā situācijā: romantiskā pazīšanās ar poļu kavalieri Jaceku palikusi pusratā, jo viņa tā arī nav saņēmusies paziņot par savu drīzo izlidošanu. Šovā redzams, ka dzejniece jūtas skumja par to, ka cerētais otrais randiņš abu nesaskaņoto grafiku dēļ tā arī nenotiks.
Kamēr draudzenes steigā kravā koferus, Magone analizē situāciju. Simpātijas, kas uzplauka pēc viesnīcas skaistumkonkursa, sastapās ar realitātes šķēršļiem – vīrieša ekskursiju plāni un dzejnieces došanās mājup izrādījās nesavienojami. "Vakar vakarā viņš man raksta, ka šodien brauks uz Luksoru un ka tiksimies vakarā," skaidro Magone, atzīstoties, ka līdz pēdējam brīdim noklusējusi faktu par atgriešanos Latvijā: "Es neteicu, man žēl, nu kā tā – cilvēks ar prieku bauda Ēģipti, bet es braucu prom. Katrā ziņā tas ir skumji."
Ilva mudina draudzeni beidzot ieviest skaidrību, lai neciestu vīrieša vakara plāni. Kad kļūst skaidrs, ka Jaceks no izbraukuma atgriezīsies tikai vēlu vakarā, Magone saņem drosmi un ieraksta emocionālu balss ziņu. Viņa noliedz, ka būtu dziļi vīlusies, taču atzīst, ka jūtas neomulīgi par šādu negaidītu punktu: "Es negribētu teikt, ka vilšanās, jo mēs jau neesam solījušies vai saderinājušies. Vienkārši tikko iepazinušies, un tas stāsts ir palicis karājamies gaisā – ar jūtamu emocionālu saikni. Būtu likumsakarīgi, ja būtu otrā tikšanās – vismaz atvadīties kā cilvēkiem... vai tikties Latvijā vai Polijā," viņa prāto aizkadrā.
Savu atvadu vēstījumu Magone noformē dzejniecei raksturīgā stilā: "Šī ir pēdējā diena viesnīcā. Es dodos uz mājām, jo mani gaida bērni un citi pienākumi," ziņā klāsta Magone. "Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, taču man likās, ka man tev tas jāpasaka. Neskumsti, jo abi esam uz šīs pasaules – tu Polijā, es Latvijā. Tāpēc mēs varam apspriest, ja tev ir kāds priekšlikums, kā varētu ieplānot tikšanos. Izbaudi savu ekskursiju un neskumsti. Es esmu sveika un vesela – būšu tavs eņģelis debesīs šovakar. Kad no sava numuriņa loga redzi spožu zvaigzni, zini, ka tā esmu es, tava dīva, kas mirdz pār tevi, kas lēni lido atpakaļ uz Latviju un mirdzēšu arī pār Poliju. Ceru, ka vēl tiksimies." Pēc ziņas nosūtīšanas Ilva neslēpj sajūsmu, norādot, ka šāds romantisks vēstījums liktu jebkuram vīrietim iemīlēties dzejniecē no jauna.
