Vācijā vīriešiem vecumā no 17 līdz 45 gadiem būs vajadzīga varasiestāžu atļauja, ja viņi vēlēsies ārzemēs uzturēties ilgāk par trim mēnešiem.
To nosaka jaunais militārā dienesta likums, kas spēkā stājās šā gada janvārī, vēsta raidorganizācija BBC. Šāda atļauja bez traucējumiem tiks izsniegta, jo militārais dienests atbilstoši pašreizējam likumam aptver tikai brīvprātīgos, paziņojusi Aizsardzības ministrija. Tā skaidroja, ka prasība lūgt atļauju paredzēta, lai krīzes situācijā zinātu, kuri pilsoņi uzturas ārzemēs. Vācijā šī likuma prasība bija lielākoties paslīdējusi garām nepamanīta, līdz par to aizvadītajā nedēļā atgādināja laikraksts "Frankfurter Rundschau".
