Viena no pašreizējās kara Persijas līcī izraisītās ekonomiskās krīzes iezīmēm ir tā, ka, neskatoties uz to, ka karš ilgst jau gandrīz 40 dienas, vēl joprojām saglabājas normālības ilūzija – veikalos preces ir, cilvēki iepērkas, mašīnas ielās brauc, pat neskatoties uz pieaugušajām dīzeļdegvielas un benzīna cenām.
Tomēr jau tuvākajās dienās noskaņojums mainīsies. Tas saistīts ar faktu, ka ASV un Izraēlas un Irānas karš ir laikā izstiepts – ASV, Eiropas un Āzijas valstu ostās turpina ienākt naftas tankkuģi un sašķidrinātās gāzes kuģi, kas izbraukuši vēl pirms kara sākuma 28. februārī. Tas tādēļ, ka naftas tankkuģis ir milzīgs, apmēram četrus futbola laukumus garš, kuģis, kurā atrodas vairāki miljoni barelu naftas. Šādi kuģi pārvietojas lēni, ar ātrumu apmēram 12 jūras jūdžu stundā, kas aptuveni atbilst 22 km/h. Divdesmit divi kilometri stundā – tas ir velosipēdista ātrums, turklāt nevis "Giro d’Italia" vai "Tour de France" velosipēdista, bet tāda, kurš velosipēdu lieto regulāri un ir labā fiziskā formā, tomēr nav nekāds sacīkšu braucējs. Iedomājieties, cik laika vajag, lai pat labā fiziskā formā esošs velosipēdists aizmītos no Persijas līča līdz Āfrikas dienvidu galam, Labās Cerības Ragam, un tad pa diagonāli pāri Atlantijas okeānam līdz ASV dienvidu štatu ostām vai arī gar Āfrikas rietumu piekrasti līdz Roterdamas ostai. Tieši šis laiks un attālumi ir pašreizējās gaistošās normālības sajūtas iemesls – mūsu krīzes izjūtas pamatā šobrīd ir bažas par nākotni, nevis fizisks degvielas vai citu preču trūkums. Taču šo sajūtu jau tuvākajās dienās aizstās reāls un fizisks vairāku preču, pirmkārt jau dažādu degvielas veidu, trūkums. Āfrikas ostas pēdējie pirmskara tankkuģi sasniedza jau pagājušajā nedēļā un tur jau izvēršas krīze – tiek normēta degviela un strauji ceļas cenas. Ar Āzijas ostām tas notiks šonedēļ, Eiropas ostas pēdējos kuģus apkalpos nākamajā nedēļā, savukārt ASV Ņūorleānas ostā pēdējais pirmskara tankkuģis ieradīsies ap 15. aprīli. Tikai pēc tam pasaule reāli ieraudzīs, ko nozīmē fizisks naftas un degvielas trūkums ekonomikai.