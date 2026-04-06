Ilgstošs ASV un Izraēlas karš pret Irānu varētu vēl vairāk mazināt Vašingtonas atbalstu Ukrainai, jo Vašingtonas globālās prioritātes mainās un Kijiva gatavojas tam, ka varētu sarukt kritiski nepieciešamo raķešu piegādes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", intervijā aģentūrai "Associated Press" atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainai ļoti nepieciešamas vairāk ASV ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot", lai notriektu Krievijas ballistiskās raķetes, sacīja Zelenskis.
"Mums ir jāatzīst, ka mēs šodien neesam prioritāte,"
teica Ukrainas prezidents. "Tāpēc es baidos, ka ilga kara [ar Irānu] gadījumā atbalsts mums būs mazāks," piebilda Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainai joprojām nav efektīvas alternatīvas sistēmām "Patriot".
Šīs raķetes nekad nav piegādātas pietiekamā daudzumā, teica Zelenskis, atzīstot - ja Irānas karš drīzumā nebeigsies, "pakete, kas mums nav pārāk liela, manuprāt, ar katru dienu kļūs arvien mazāka".
"Tāpēc mēs, protams, esam nobažījušies," sacīja Ukrainas prezidents.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem
Krievija naktī uz svētdienu uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem, un 76 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
No 76 droniem aptuveni 60 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 17 trieciendronu trāpījumi desmit vietās un notriekto dronu atlūzu nogāšanās trīs vietās, norādīja Gaisa spēki.
Odesā dronu uzbrukumā nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām, cietuši divi cilvēki, paziņoja vietējās amatpersonas.
