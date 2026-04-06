Ķīnas pilsētā Uhaņā notikusi plaša autonomo taksometru sistēmas kļūme, kuras dēļ vairāk nekā 100 pašbraucoši taksometri pēkšņi apstājās uz ceļiem, izraisot satiksmes traucējumus un atsevišķos gadījumos iesprostojot pasažierus transportlīdzekļos, vēsta vairāki ārvalstu avoti.
Vietējā policija informēja, ka incidentu izraisījusi "sistēmas kļūme", un pirmie ziņojumi saņemti otrdien ap pulksten 21.00. Vairāki autonomie taksometri apstājušies brauktuves vidū, tostarp uz daudzjoslu ceļiem un estakādēm, radot bīstamas situācijas.
Sociālajos medijos izplatītajos video redzams, kā pašbraucošie taksometri ar ieslēgtiem avārijas signāliem stāv satiksmes plūsmā, kavējot kustību. Daļa pasažieru varēja izkļūt no automašīnām paši, taču citi ziņoja, ka bijuši spiesti gaidīt palīdzību pat vairākas stundas.
Kāds pasažieris norādīja, ka pēc automašīnas apstāšanās uz ekrāna parādījies paziņojums par kļūmi un solījums, ka palīdzība ieradīsies piecu minūšu laikā. "Pēc vairākiem zvaniem man tikai atkārtoja, ka speciālists ir ceļā," norādīja pasažieris, piebilstot, ka beigās nācies pamest automašīnu brauktuves vidū.
Autonomo taksometru pakalpojumu Uhaņā nodrošina tehnoloģiju uzņēmums "Baidu" izmantojot sistēmu "Apollo Go".
Tas ir pirmais gadījums Ķīnā, kad vienlaikus apstājas tik liels skaits pašbraucošo taksometru.
