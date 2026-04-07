Latvijas sabiedrība jūtas veselīgāka nekā pirms 20 gadiem

Teju puse jeb 48,2% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Kā informē CSP, šodien, atzīmējot Pasaules veselības dienu, publicēts jaunākais datu apkopojums par Latvijas iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu un dzīvesveida paradumiem. Aptaujas dati liecina, ka pērn lielākā daļa — 43,7% iedzīvotāju — savu veselību vērtēja kā labu, bet kā ļoti labu — 4,5%. Savukārt kā vidēju savu veselību vērtēja 36,8% iedzīvotāju.
CSP norāda, ka kopumā divu desmitgažu laikā iedzīvotāju veselības vērtējums ir uzlabojies. To iedzīvotāju īpatsvars, kuri savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, pieaudzis no 35,1% 2005. gadā līdz 48,2% 2025. gadā.
Vienlaikus slikta veselības pašvērtējuma īpatsvars šajā laikā samazinājies.
Kā sliktu vai ļoti sliktu savu veselību 2005. gadā vērtēja 21,6% iedzīvotāju, bet 2025. gadā — 15%.
CSP dati arī rāda, ka vīrieši savu veselības stāvokli vērtē optimistiskāk nekā sievietes. Pērn savu veselību kā labu vai ļoti labu vērtēja 53,7% vīriešu un 44% sieviešu. Savukārt kā sliktu vai ļoti sliktu to vērtēja 17,2% sieviešu un 12,2% vīriešu.
Vislabākais veselības pašnovērtējums bijis jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem, jo 88,2% šīs vecuma grupas iedzīvotāju savu veselību vērtēja kā labu vai ļoti labu.
Tikmēr gandrīz puse, proti, 48,3% iedzīvotāju vecumā no 50 līdz 64 gadiem savu veselību vērtēja kā vidēju. Sasniedzot 65 gadu vecumu, šis rādītājs pieauga līdz 51,9%, turklāt 33,8% pensijas vecuma iedzīvotāju uzskatīja, ka viņu veselības stāvoklis ir slikts vai ļoti slikts.
Salīdzinājumā ar 2024. gadu par 5,3 procentpunktiem samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri saskārušies ar veselības problēmu radītiem ierobežojumiem. Pērn tie bija 35,9% iedzīvotāju, bet 2024. gadā — 41,2%.
Visretāk uz veselības problēmu radītiem ierobežojumiem norādījuši jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem
— 7,9%, bet visbiežāk seniori vecumā no 65 gadiem — 67,2%, liecina CSP aptaujas dati.
Pērn ar ilgstošām veselības problēmām, kas ilgst vai varētu ilgt sešus mēnešus vai ilgāk, saskārās 42,8% iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem. Salīdzinājumā ar 2024. gadu, kad šis rādītājs bija 41,9%, būtiskas izmaiņas nav konstatētas, secina CSP.