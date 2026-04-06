Kas nomierinās nomierinātājus? Vai Rīgas dome pārspīlē ar satiksmes ierobežojumiem?

Jau ilgāku laiku man dara bažīgu ielu satiksmes kustības organizācija Rīgā. Pareizāk sakot, izmaiņas, kas notikušas pēdējo gadu laikā. Man arvien rodas iespaids, ka cilvēki, kas pieņem attiecīgus lēmumus, īsti nesaprot savas rīcības sekas. Vārdu sakot, nav profesionāļi. Kopējā tendence, ko esmu dzirdējis no Rīgas domes amatpersonu puses, ir vēlme panākt satiksmes “nomierināšanu”, lai auto negadījumos nebūtu neviena letāla iznākuma. Ideja, protams, ir skaista un humāna. Kopējās tendences it kā ir zināmas: priekšroka tiek veidota riteņbraucējiem, sabiedriskajam transporta un gājējiem, ātruma ierobežojumi utt. Šajā politikā vieglais privātais autotransports ir kā sliktie zēni.
Kur ir problēmas saistībā ar nomierināšanas politiku? Pirmais, daudzās Rīgas ielās ir noteikts ātruma ierobežojums – ne vairāk kā 30 kilometri stundā. Rezultātā braukšana ar auto pa Rīgas ielām sanāk itin lēna, kas prasa vairāk laika, bet galvenais, ka ir lielas iespējas pat neapzināti pārkāpt pieticīgo ātruma limitu un tikt pie administratīvā soda. Vietās, kur bieži ir sastrēgums, daudz krustojumu un luksoforu, 30 km/h neko daudz nemaina, jo periodiski tāpat ir jābremzē, jāapstājas un pēc tam jāstartē no jauna. Ātrums jau tā ir neliels. Tas nozīmē, ka no praktiskā un drošības viedokļa šādās satiksmes vietās maz kas tiek iegūts. Savukārt tajos ceļa posmos, kur nav luksoforu, krustojumu, bet ir plaša josla, kur var patiešām braukt ātrāk, šāda prasība liekas nesamērīga. Ja jau ir automašīna iegādāta, tad lai pārvietotos ātri. Ir saprotams samazināts ātruma braukšanas režīms pie skolām, bērnudārziem, līdzīgām iestādēm. Tomēr daudzās Rīgas ielās šāda prasība izskatās neadekvāta. Piemēram, Mežaparkā, Meža prospektā. Tur ir ļoti plata josla. Diez vai tas ir melnais punkts Rīgas satiksmes kustībā. Viss Čiekurkalns arī palicis 30 km/h zonā. Parasti tur daudz ātrāk nemaz nevar pabraukt.
Otra problēma ir velo celiņi. It kā jau jauki, veselīgi. Gribas teikt lielu paldies Rīgas domei? Bet nesteigsimies. Tas tāpēc, ka šādu veloceliņu izbūve vietām ir absolūti nepiemērota. Piemēram, Lāčplēša ielā, kas ir maģistrāle uz Salu tiltu, veloceliņu dēļ autosatiksmes kustība tagad ir būtiski apgrūtināta un palēninājusies. Tūlīt tur atveras jauns Lidl veikals, kas satiksmes problēmu tikai sakāpinās.
Ko vērts savulaik bija Čaka-Marijas velo celiņu eksperiments, kad no rudens līdz pavasarim tika vērtēts, kā tas darbosies? Jau ziemas sezonas izvēle radīja jautājumu, vai visi te ir pie pilna prāta? Vai tas ir īstais laiks eksperimentam, kas jau, kaut vai nedaudz padomājot, bija ar skaidri nojaušamu negatīvu iznākumu. Jau apriori eksperiments bija nolemts neveiksmei. Ko tas vispār deva? Jā, daži riteņbraucēji, varēja atbraukt no Purvciema uz centru ar velosipēdiem. Bet cik viņu bija? 20 dienā? Bet toties, kas par sastrēgumiem satiksmes pīķa stundās radās autovadītājiem, kuriem abās pusēs palika tikai viena braucama josla! Cik daudz “pateicības” niknie autovadītāju tūkstoši palika parādā Rīgas domei par šo idiotisko eksperimentu?! Velo celiņus var būvēt, ieviest, bet tikai tad, ja tas nerada pārmērīgas ciešanas un problēmas autovadītājiem, kuru ir daudz vairāk par riteņbraucējiem. Rīgas domē ar izvērtēšanas balansu pagaidām ir milzīgas problēmas. Līdzīgi var teikt par veloceliņu asistentiem – stabiņiem. Tie varbūt labi izskatās, izdaiļo Rīgas ielas, taču praksē ļoti traucē satiksmei. Pimrkārt, samazina braucamo ielas daļu, otrkārt, autovadītājiem nav iespējams piebraukt malā un izlaist pasažierus, ir jāapstājas tieši uz vienīgās braucamās joslas, kas savukārt bremzē jau tā lēno satiksmi.
Trešā problēma radās ar sabiedriskā transporta joslu izveidi. Ja ielā ir trīs vai četras braukšanas joslas vienā virzienā, tad vienas atdošana sabiedriskajam transportam, ir saprotama un attaisnojama. Bet ja ir tikai divas joslas (bet Rīgā reti kur ir vairāk), tad sanāk, ka pārējiem paliek tikai viena kustības josla. Tas nozīmē, ka kustības iespējas samazinās par 50%. Tieši tik arī pieauga sastrēguma garums, un mākslīgi tiek tērēts autovadītāju un viņu pasažieru laiks, degviela, kuru neviens no Rīgas domes pat netaisās kompensēt. Par pazaudētajām nervu šūnām, kuras, kā zināms, neatjaunojas, nemaz nerunāsim. Paskatieties uz Deglava ielu!
Man ikdienā bieži jābrauc cauri Dzegužkalnam virzienā uz centru pa Buļļu ielu. Nu jau vairākus gadus Daugavgrīvas ielā posmā starp Mazā ūdens ielu un Kuldīgas un Durbes ielu krustojumu ir ieviesta sabiedriskā transporta josla. Iepriekš tur bija divas joslas un satiksme virzienā uz centru bija pietiekoši raita. Tagad, kopš sabiedriskās transporta joslas izveides, viss ir kļuvis sliktāk, lēnāk, ilgāk. Interesanti, ka pīķa stundās garajos sastrēgumos Buļļu un Daugavgrīvas ielās ir spiests stāvēt arī sabiedriskais transports. Patiesībā arī viņi ir zaudētāji, jo, lai sabiedriskais transports ekskluzīvi varētu tikai vienu kvartālu lepni pabraukt pa savu joslu, tam tagad ir jāstāv kopējā sastrēguma ilgākā rindā, nekā, ja šādas joslas nebūtu vispār! Skaidrs, ka no šīs sabiedriskās joslas cieš arī parastie autovadītāji. Taču tas nevienu Rīgas domē neinteresē. Galvenais, ka ieviesta sabiedriskā transporta josla. Ķeksis ievilkts, un dzīve ir skaista. Tikmēr autovadītāji noteikti atceras kādas šausmas bija jāpiedzīvo laikā, kad 3-4 gadus notika Slokas ielas remonts. Vistrakākie piedzīvojumi sākās, kad tika aizliegts labais pagrieziens uz Slokas ielu virzienā no Imantas braucot pa Jūrmalas gatvi. Tad liela daļa autovadītāju grieza pa kreisi Slokas ielā un tālāk jau, pagriežoties pa labi Pulka ielā, satikās ar Buļļu un Daugavgrīvas ielas sastrēgumos stāvošajiem. Veidojās supersastrēgums, jo Daugavgrīvas, Buļļu un Pulka ielu krustojumā ar tikai vienu braukšanas joslu līdz Kuldīgas un Durbes ielas krustojumam satikās uzreiz trīs “satiksmes upes” no pieciem Rīgas mikrorajoniem – Daugavgrīvas, Bolderājas, Iļģuciema, Dzirciema un Imantas. Visi mēģināja iespiesties un virzīties uz centru. Ātrāk par gliemežu ātruma tas nebija iespējams. Parēķiniet, cik tas prasīja laiku, degvielu, negatīvas emocijas vienam autovadītājam, kas to bija spiests izbaudīt katru dienu! Bet tagad pareiziniet to ar kopējo autovadītāju skaitu! Summa sanāktu iespaidīga. Lūk, cik liela skāde sanāca! Pats galvenais, ka pat tik smagos satiksmes apstākļos Rīgas domē neatradās kaut vienas saprātīgas galvas, kas vismaz būtu uz remonta laiku novākusi to sasodīto sabiedriskā transporta joslu Daugavgrīvas ielā šajā posmā. Nevienas!!! Man vienreiz sanāca šādos apstākļos braukt no Dzirciema ielas līdz Gaiļezeram. Laika rezultāts – 1 stunda un 45 minūtes. Citu reizi bija jābrauc līdz Rīgas centram vizītē pie zobārsta. Ar vienu stundu man nepietika. Nācās apmeklējumu atcelt. Vai tas viss bija normāli? Pats galvenais, ka katru reizi, kad izdevās pieveikt sastrēguma pudeles kakliņu, tālāk kustība bija absolūti brīva. Vai es kā rīdzinieks biju to pelnījis? Vai citi autovadītāji to bija pelnījuši? Par ko? Tā notiek, kad pie varas nonāk jauni velofanātiķi, kuri kaut ko pa acu un ausu galam saskatījušies Kopenhāgenā vai Amsterdamā un copy past formā to ievieš Rīgā, kur ir pavisam cita situācija.
Ceturtkārt, mani arī mulsina jaunuzbūvētie ielas seguma paaugstinājumi Slokas un Latgales ielās pie tramvaja pieturām, kur ielas augstums tika “pacelts” līdz ietves līmenim. Doma it kā ir saprotama – cilvēki ar ratiņiem var pa taisno ieripot tramvajā. Jauki. Bet nav padomāts par ko citu. Proti, par to, ka iela primāri domāta nevis gājējiem, bet gan autovadītājiem un šādi mākslīgi uzbūvēti paaugstinājumi ir bīstami autovadītājiem, jo tas taču ir šķērslis, ceļa reljefa maiņa, apgrūtinājums. Tāpat jāņem vērā, ka vietā, kur vienā paaugstinājuma līmenī saskaras ietve un iela, kuras slīpums ir ar kritienu uz leju ietves virzienā, tad tas ir bīstami arī gājējiem un pieturā stāvošajiem, it īpaši ziemas laikā. Ja jau Rīgas dome vēlējās uzlabot ar ratiņiem braucošajiem iekļūšanu tramvajā, tad bija nevis mākslīgi un bīstami jāpaaugstina iela segums, bet gan jāpietuvina tramvaja apstāšanās vieta tuvāk ietvei un jāpaaugstina ietves augstums, nevis otrādi. Tad viss būtu daudz loģiskāk un drošāk. Turklāt ietves paaugstināšana absolīti neskartu autovadītājus, vienlaikus īpaši neapgrūtinot gājējus, bet noteikti izmaksātu Rīgas domei un nodokļu maksātājiem daudz lētāk, kas arī nav mazsvarīgi, jo ietves platums ir krietni mazāks par ielas platumu un fundaments trotuāram noteikti arī ir lētāks par ielas segumu.
Papildus problēma šajā gadījumā ir tāda, ka vietās, kur bez tramvaja brauc arī, piemēram, autobuss, kuram nereti konkrētā vietā pieturas nav, tagad tas ir spiests stāvēt un gaidīt, kamēr tramvajs pa priekšu “izkrāmēsies” pieturā. Savukārt iepriekš autobuss šādās situācijās mierīgi pabrauca tramvajam garām pa kreiso pusi bez aizķeršanās.